Arturo Valls, invitado 'infinity' de 'El Hormiguero', metió la pata en Zahara de los Atunes

Mario Casas fue el primer invitado 'infinity' de El Hormiguero, el primero en llegar a las veinte ocasiones como invitado. Arturo Valls se suma al club junto a Santiago Segura, Miguel Ángel Revilla y también ha recibido una silla y una taza doradas y un reloj. Quien ahora cuenta con ese honor del espacio de Pablo Motos es Arturo Valls. El presentador valenciano acudía este miércoles al programa de Antena 3 para hablar de la nueva temporada de Mask Singer, donde aparece como investigadora Ana Obregón.

Valls, que comenzó en la televisión hace ya casi 25 años en Caiga quien caiga, como el reportero becario de la última etapa de Wyoming, ha sido uno de los presentadores más prolíficos de la TV en España. Y también es conocido fuera de nuestro país. Como conductor de Me resbala y Ahora caigo estos formatos se hicieron muy populares en países como Uruguay, que se emitían de noche a diario. El valenciano terminó siendo invitado a la edición de Mask Singer uruguaya.

También ha contado una anécdota de su relación con los paparazzi ya que su pareja, Patricia Santiveri, se pone tensa cuando nota la presencia de fotógrafos aunque él lo toma con más resignación, acostumbrado a ser perseguido, como cuando era novio de Eva González. Valls suele tener humor y diplomacia con aquellos reporteros más insistentes, pero en Zahara de los Atunes llegó a crisparse más durante unas vacaciones.

Se encontraba en la inmensa playa barbateña cuando percibió que un paparazzi insistía en hacerle fotos a él y a su pareja, con la que tiene un hijo en común. Santiveri lleva mal lo de verse espiada.

"He visto a mi pareja salir reptando hasta la orilla para que no la fotografíen.. En una de esas me armé de valor y fui hasta él para decirme que si podía parar ya", cuenta el presentador y actor sobre lo sucedido en Zahara.

"El fotógrafo me contestó: te puedes apartar, que le estoy haciendo fotos a Paz Padilla", reveló Arturo Valls casi a carcajadas por el chasco que se llevó. Un chasco que al menos tranquilizó a la mujer del presentador.