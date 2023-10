"En Atresmedia siempre estamos pensando en el siguiente paso"

La cadena más vista en España, Antena 3, y el grupo de canales con más audiencia, Atresmedia, ya avalan de por sí la labor de todo el equipo, con José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia TV al frente, con sus seis cadenas y Atresplayer, la plataforma de nacionalidad española que más ha crecido. Antón, junto Carlos Fernández (director general) y el CEO Javier Bardají, han consolidado el modelo de este grupo audiovisual que empieza el curso como lo acabó: en lo más alto.

-En el inicio de esta temporada le podrían decir que tiene todo el trabajo hecho si lideran en audiencia. No les hace falta innovar...

-La filosofía típica de "si funciona algo en televisión no lo toques" no va con esta compañía. Más bien nuestra idea es "si funciona, tócalo para que siga funcionado". Y es la línea que estamos llevando. Antena 3 roza los dos años liderando pero en nuestra estrategia y cuando discutimos qué vamos a hacer en ningún momento decimos que como nos va bien nos echamos a dormir. Siempre estamos pensando en el siguiente paso de lo que debemos hacer. Hay contenidos que están funcionando bien pero hay un punto en que es mejor terminar como sería el caso de la serie diaria Amar es para siempre. Es un caso que tiene todo el sentido. Ha sido la serie diaria más vista en la temporada anterior y lleva ya once años. Pero creemos que es el momento de darle un gran final y cerrarla muy arriba. Después, ya veremos, hay otros proyectos, pero mirando adelante.

-¿Cómo va el proyecto de la serie sustituta de producción propia?

-Tenemos series en desarrollo pero no podemos garantizar que vayan a ser la sustituta de Amar es para siempre.

-Catálogos para decidir en cualquier momento.

-Tenemos plan B, C y D. Es algo habitual. Pero es que debe ser así. En la tele no tienes certeza ni garantía de nada. En la franja de tarde de Antena 3 tenemos dos series, un concurso y un programa en directo. La franja en directo es muy importante, era fundamental, y con Sonsoles Ónega encontramos a la persona idónea. Hemos ampliado el programa a dos horas. Ahora sí tenemos desde la mañana hasta la noche una conexión diaria casi ininterrumpida con lo que está pasando.

-En La Sexta lo han conseguido los siete días.

-Tenemos en La Sexta muchísimo directo. La actualidad con información y también entretenimiento. Es la cadena de referencia en información pero tiene su dosis de entretenimiento, con Aruser@s, Zapeando. Pero también hemos incluido en La Sexta ficción extranjera, como Dr. Muerte.

-¿El directo se ha revalorizado entre tanto enlatado a la carta?

-La conexión con el espectador a través del directo es fundamental. El consumo a la carta también nos funciona y los estrenos de las series en abierto. Todo eso sigue siendo clave para nosotros, pero la conexión del directo es el elemento diferenciador en la televisión lineal. El público lo busca.

-En general en estos tiempos, los canales principales van en directo y los menores van con contenidos grabados.

-Y también funciona el directo que se consume en diferido. El informativo nocturno de Antena 3 tiene un gran consumo en diferido en el mismo día. Se ve más tarde como resumen. En Atresplayer se añade un 3% o 4% más a la cifra diaria de audiencia en línea. Intentamos mirar las audiencias en consumo, en directo y en diferencia. El concurso The Floor ha tenido en este verano cifras importantes en diferido y también en adelanto en el servicio premium de Atresplayer.

-¿Cómo plantean el prime time en estas temporadas en que realmente comienza tan tarde y ha perdido cifras generales de consumo?

-En el prime time, tras El Hormiguero, tenemos una mezcla de grandes formatos, con espacios que han tenido siempre un gran rendimiento en Atresmedia. Incorporamos The Floor y llegará Uno por ciento, en Antena 3. Y en La Sexta hemos estrenado Desmontando y estrenaremos un nuevo programa con Alberto Chicote además de los que ya conduce. En La Sexta hemos incorporado grandes eventos documentales como las dos noches de María Jiménez. La clave es que queremos seguir creciendo. Y a lo largo de la temporada tenemos La Voz, El Desafío, Tu cara me suena... Más que nunca tenemos clara la identidad de cada una de nuestras ventanas.

-Los espacios que llegan a las noches suelen proceder de otros países ¿cuentan con la creación de formatos de creación propia, no quieren arriesgarse?

-De producción original no creas que es tan fácil inventarse un formato. Tu cara me suena, El Hormiguero son originales de nuestro país y han funcionado en muchos países. Joaquín El Novato, por ejemplo, se va a adaptar en otros países, con Proamagna lo hemos vendido a Italia. Estamos trabajando en un gran formato original para el año que viene.

-Joaquín ha sido el gran fichaje como figura que capaz de aunar espectadores.

-Sí, encaja con todo tipo de público, son figureas que se le tiene cariño. Ya se conoce su siguiente proyecto (El capitán, show en el plató). A Joaquín le convencimos que su sitio era Atresmedia porque le vamos a cuidar. Él podría haberse permitido ir a cualquier otra cadena. El trabajo de estos años ha permitido que grandes talentos quieran trabajar con nosotros.

-Han presentado en San Sebastián, La red púrpura y Camilo Superstar o Ente tierras en el FesTVal de Vitoria. En esta semana en otro festival, Beguinas. Las series no dan ya tanta audiencia en línea pero son las que alimentan los catálogos.

-Nosotros siempre trabajamos pensando en la audiencia, las series de ficción tienen una vida cada vez más larga. No es ya el estreno de una noche. Para nuestras series tenemos la ventana de Atresplayer, la previa; la ventana lineal donde Alba o Heridas han conseguido cifras de millones de personas, con un volumen de espectadores que no consiguen las series que sólo se ven en plataformas. Generan así prestigio publicitario, conversación social. En Antena 3 tenemos dos series diarias en la tarde y tres noches con series y pronto una noche más con una serie propia. Nuestras series tienen mucha vida posteriormente a su estreno en abierto, en las plataformas. Así comercializamos nuestros productos fuera.

-¿Ampliarán el catálogo de Atresplayer con más cine, series extranjeras?

-Lo que no tiene sentido para nosotros es que Atresplayer ofrezca muchas cosas que están en otros sitios, así no te diferencias. Lo que queremos es que crezca no sólo en público suscriptor sino espectadores que busquen los contenidos de Atresmedia. Con nuestros estrenos los domingos nos diferenciamos de los demás. Hemos creado un hueco.