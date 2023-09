¿Se agota el mercado de las series? Atresplayer responde en San Sebastián

En este Festival de Cine de San Sebastián las series han vuelto a tener un lugar preferente entre las películas destinadas a salas ya que las principales cadenas y las plataformas se han convertido en motores de la ficción en todo el mundo y en la producción española en particular.

Sin RTVE no se entendería el impulso al tejido audiovisual desde los años 80 y sin la implicación de compañías como Atresmedia, las autonómicas históricas como Canal Sur, Canal + y su sucesión como Movistar Plus + o Mediaset los grandes títulos recientes del cine españoles no habrían tenido un soporte tan firme. Lo que fue una legislación que imponía cuotas se convirtió en una oportunidad para crear contenidos comerciales de taquilla que compensan la inversión hacia autores y creaciones de más exquisitez.

De las compañías que han estado presentes en el principal festival de cine de España hay que volver a destacar el trabajo de Atresmedia cuyo liderazgo de audiencia se complementa con una producción de ficción que no deja de alimentar su pujante plataforma, Atresplayer. Antena 3 vio nacer el gran premio Emmy español reciente, La casa de papel, vanguardia de un trabajo que ha sido cobrando más fortaleza y sentido. Por recientes citas donostiarras pasaron series como Cardo, La Ruta o La novia gitana que en este año han dado el relevo a La red púrpura y Camilo Superstar.

Atresplayer lidera en número de estrenos de ficción españoles y a su vez Atresmedia es un crucial productor de títulos españoles que dan la vuelta al mundo en las plataformas. Además de la presentación de sus títulos de cine, Atresmedia en San Sebastián saca músculo no sólo de taquilla e innovación sino también de aceptación e interés de la audiencia generalista.

Ahora que parece que el filón de series da señales de agotamientos, Atresplayer es capaz de sorprender. Y ser escaparate en el mayor festival de cine de nuestro país, donde se echó en falta a las plataformas multinacionales.