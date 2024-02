'El Ministerio del Tiempo' vuelve a ser plagiado: esta vez es la BBC con 'The Ministry of time'

RTVE solicitar explicaciones a la BBC sobre el anuncio que realizó este jueves la cadena británica relativo al lanzamiento de una adaptación de la serie española El Ministerio del Tiempo, según han informado fuentes de la corporación pública.

Desde la corporación española aseguran que ni RTVE ni la productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna a la BBC ni a ninguna empresa productora para la adaptación de 'El Ministerio del Tiempo'.

Por ello, RTVE solicitará a la BBC "las explicaciones oportunas" sobre el anuncio que realizó este jueves "sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses".

El Ministerio del Tiempo estrenada en el año 2015 en RTVE, es una serie de acción y aventuras dirigida por Marc Vigil, Jorge Dorado y Abigail Schaaff, y en la que participan, entre otros, los actores Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Jaime Blanch, Natalia Millán, Julián Villagrán, Francesca Piñón, Macarena García, Manuela Vellés, Belén Fabra o Mar Saura.

📢 Ready to enter The Ministry of Time?The BBC's commissioned a new drama based on Kaliane Bradley’s debut novel of the same name, adapted by Alice BirchRead more ➡️ https://t.co/dHdC43sq1W pic.twitter.com/xkKxl9sAv3