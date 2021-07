El creador de 'El Ministerio del Tiempo' se encargará de 'El Rey'

La vida de don Juan Carlos se convertirá en serie a cargo de Javier Olivares, el creador y productor ejecutivo de El Ministerio del Tiempo que asume el estilo de The Crown para poner en marcha El Rey. La base narrativa es la del libro biográfico de la periodista Pilar Eyre, Yo, Rey.

The Mediapro Studio, la productora de Jaume Roures, será la encargada de esta ficción que contaría con tres temporadas para abarcar la niñez y juventud, su nombramiento como sucesor de Franco con el título de Príncipe de España, su trayectoria como monarca y su declive personal y político. De la devoción de los españoles por su rey a la decepción vivida en el último tramo de su reinado.

A las tramas de carácter palaciego se sumarán las intrigas políticas y los conflictos personales. Desde su relación con su padre, don Juan de Borbón, a la figura de Corinna Larsen.

"Me encontré en sus páginas una mina de oro", ha expresado Olivares sobre la biografía escrita por Eyre. El productor ejecutivo quiere hacer un detenido retrato de la figura histórica y sus distintos contextos, pero no quiere entrar en sensancionalismos ni en aspectos morbosos, con la serie The Crown como evidente referente a cómo debe ser esta futura ficcion.