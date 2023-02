Bildu entra en cólera por una programa de humor que bromea sobre la cultura vasca

Los contertulios de Zapeando han encontrado un filón más allá de su programa y además de contar con nuevos proyectos, como le sucede a Cristina Pedroche, que está grabando Password, y ganar MasterChef Celebrity, como ha sucedido con Miki Nadal y Lorena Castell, también han sido fichados por las cadenas autonómicas de su tierra sin dejar de aparecer por su tierra. Es lo que sucede con la vizcaina Valeria Ros, de la localidad de Guecho. Monologuista, cómica despistada, que acaba de estrenar en ETB 2 (la cadena que emite en castellano en la corporación vasca) el programa Akelarre, que comenzó en enero.

En este espacio de entrevistas con humor, producido por El Terrat (Mediapro), Valeria expande su papel de chica sincera que no piensa demasiado lo que dice y hace preguntas como si no conociera demasiado a su tierra. Es como un personaje surgido de Ocho apellidos vascos, que tanto cabreó a los independentistas vascos. Ya en otras ocasiones ha habido espacios de la autonómica vasca que se han reído de sí mismos, como el longevo y rompedor Vaya semanita. Con poco sentido del humor, a tenor de los comentarios en las redes, a los militantes de Bildu no les hace mucha gracia que se bromeen con las txapelas (Valeria dice que le cortan el punto erótico) y piden censurar e incluso cancelar este programa en el que observan que se burlan de sus costumbres y rasgos culturales.

El espacio se emite los jueves y ayer, por ejemplo, tuvo al actor Telmo Irureta, ganador del Goya.

Tal como sucedió con la película, en lugar de producirse un boicot contra Valeria Ros se ha producido un efecto llamada para ver las entregas de Akelarre que cuenta con cerca de 250.000 espectadores en el País Vasco, un buen dato para el prime time.

En este tuit aparecen editados algunos de los momentos en los que militantes de Bildu consideran imperdonables. Se ha pedido a la dirección de ETB que Akelarre sea eliminado de la programación.