Lo que une a Lorena Castell con 'El señor de los Anillos'

Lorena Castell se presenta este lunes en la final de MasterChef Celebrity 8 como la favorita del jurado, la más protegida por el programa a lo largo de estas semanas. Fue salvada, por ejemplo, cuando su plato era el peor confeccionado en la prueba eliminatoria y una designación directa de Daniela Santiago permitió que la cantante y presentadora continuara una semana más, en detrimento de Pepe Barroso. Esta noche forma parte de la relación con Patricia Conde (la favorita según lo visto en las últimas semanas), María Escoté y Manu Baqueiro.

Por su espíritu dicharachero, ahora con un musical llamado Bingo para señoras, Castell ha aderezado sal a las galas del programa de La 1 pero ante las sartenes ha sido más bien irregular, llegando a confeccionar algunos desastres. En los malos momentos sazona a veces con un poco de mala uva y en otras ocasiones con buen humor.

Ese empaque de simpatía le granjeó el papel de perfecta colaboradora, desde sus inicios en la televisión local barcelonesa, y también le funcionó en sus primeros pasos en los escenarios. Hace 16 años se daba a conocer en Cataluña el grupo Lorena C. El nombre procedía de su vocalista en un trío formado por Carlos García Bayona y Toni Buenadicha, y al final fueron dos. Así llegaron en 2008 a la preselección eurovisiva española surgida de convocatoria abierta.

Salvemos Eurovisión 2008Lorena C(@lorenacastell)Piensa gay6th in the Final22 points (2☎️20📞) pic.twitter.com/dp0437xraQ