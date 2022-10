Dos cansinos, un perfil bajo y muchos melindres en 'MasterChef Celebrity'

En MasterChef Celebrity está el yerno ideal. No es Íñigo Onieva, que le estarán lloviendo ya las propuestas para acudir a los talents. Pepe Barroso junior, un ser de algodón, de Don Algodón, está siendo discreto, voluntarioso, positivo y siempre con esa belleza amable que irradian los niños de bien que se han criado mejor. Estará entre los mejores del programa de La 1, pero mientras se dirige a la final con paso firme le zamarrean un poco.

Es lo que ha pasado este lunes con Norma Duval. La vedette hace honor a su oficio parisino y se mueve estirada por el plató mientras choca contra todo lo que puede, porque ella lo que necesita es lucirse. Por su culpa ha arrastrado anoche en la prueba de exteriores. Una capitana que tropezó en las salinas alavesas de Arañana donde se desarrollaba las pruebas, con unos platos de cocina realmente endemoniadas. A Lorena Castell se le fueron los nervios, "Norma no escucha, tiene la piel muy fina", se quejó. Y Barroso tuvo que bajar al barro a añadir que le criticó durante el cocinado cuando él muestra siempre formalidad y tranquilidad.

"Yo hay ciertas cosas que no tengo que callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo no tengo porqué aguantarlo"¿Qué te parecen las declaraciones de Pepe Barroso sobre Norma Duval?#MCCelebrity pic.twitter.com/mvr4vOsIMI