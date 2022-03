Chanel homenajea a Ruth Lorenzo para promocionar 'SloMo'

El videoclip de SloMo ya está en la red y en las cadenas europeas. Un requisito ineludible pero que en el caso de la canción española son tan brillantes sus interpretaciones en el escenario (en el Benidorm Fest y en el Festival da Cançao portugués) que era difícil sorprender en el vídeo enlatado. La realización de la ‘promo’ sigue la coreografía del número de Chanel Terrero y propone tres localizaciones diferentes, como una nave con lluvia, que no aportan nada nuevo. El fragmento de dance break, el más brioso de la intérprete española, queda en cámara lenta en el videoclip. Todas las sorpresas posibles se reservan para la actuación dentro de dos meses en Turín.

El videoclip no ha defraudado porque no es una pieza para sorprender. Era una promoción obligada que se ha asumido de forma rutinaria aunque ayer la rueda de prensa de Chanel fue multitudinaria. A falta de impacto en el vídeo, la cantante eurovisiva quiso homenajear a una predecesora, Ruth Lorenzo, junto a Pastora Soler las dos participaciones más brillantes de España en Eurovisión en los últimos quince años. Chanel representaba el espíritu de Dancing in the rain.

El vídeo de SloMo, carta de presentación y promoción en las cadenas ha sido una creación de Pawla Casanovas. RTVE aleja polémicas sobre machismo y presenta el vídeo como una representación de Chanel como “diva del pop: una mujer empoderada dueña y protagonista de su vida”. Es el mensaje lanzado desde días antes sobre el número de SloMo, llamado a tener una excelente clasificación en la gala eurovisiva de mayo.

Los bailarines de Chanel son Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ría Pérez que para el vídeo visten camisas y corbatas (también así visten los noruegos, el otro número con más ritmo que tendrá la cita continental).

El coreógrafo estadounidense Kyle Hanagami, que ha trabajado con divas como Jennifer López, está centrado en perfilar la puesta en escena de Turín.La iluminación y ambientación del número correrá a cargo de Rod Sinclair, técnico de artistas como Kyle Minogue o Tame Impala.

Chanel por su parte asegura que sigue firme en perfilar lo artístico y mantener su forma física espectacular: mantiene sus ejercicios de cinta con tacones, así eleva su tono físico para cantar y bailar de forma simultánea.