La 1 despide a sus tres colaboradores de 'Corazón'

TVE ha anunciado varios despidos en estos últimos días del año. Apenas tres meses ha durado el periplo televisivo de Julián Contreras Junior, Rosanna Zanetti y Lourdes Montes en el programa Corazón de La 1. La administradora del ente publico, Rosa María Mateo, ha decidido "prescindir" de los tres colaboradores famosos y así lo ha comunicado en el Senado. Contreras, Rosanna Zanetti y Lourdes Montes se incorporaron al programa como colaboradores el pasado mes de septiembre, en un intento de Televisión Española de no perder la batalla de las audiencias en las sobremesas con la inclusión en el veterano espacio de crónica rosa de nuevas seccionesRosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, protagonizaba los lunes el miniespacio A la moda con Rosanna, cuyas apariciones se habían reducido en las últimas fechas debido a su embarazo. Los martes el testigo lo tomaba Lourdes Montes. La mujer de Fran Rivera y diseñadora ahondaba en el mundo de la belleza en Los trucos de Lourdes. Por su parte, Julián Contreras presentaba nuevas experiencias y sus impresiones resultantes en la sección Atrévete con Julián.Como motivo de los despidos se apunta a un supuesto de intrusismo laboral, al no contar ninguno de los tres famosos con la cualificación necesaria para realizar sus espacios. Al paso de esta información ha salido Julián Contreras, quien ha declarado que "es completamente falso que TVE me haya despedido. Tras terminar el contrato, no hay una renovación por otras cuestiones". También ha defendido la labor de sus compañeras y se ha pronunciado sobre el intrusismo. "Tanto Rosanna como Lourdes hicieron un excelente trabajo. Estoy cansado de que el instrusismo sea un argumento manido al que recurren siempre", ha argumentado.