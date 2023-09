Quién es Daniele Dal Moro, la actual pareja de Oriana Marzoli

El regreso de Oriana Marzoli a los realitys españoles ha sido todo un fenómeno. Desde que el día 14 de septiembre se abrieran las puertas de la casa y llegada de la actriz venezolana ha sido un no parar de titulares y noticias relacionados con lo que dice o hace junto a sus compañeros de GH VIP 8.

El último protagonista ha sido Daniele Dal Moro, actual pareja de Oriana visitó Guadalix de la Sierra con la intención de poder ver a su enamorada, pero nada más lejos de la realidad. Oriana se encontraba en el confesionario, donde perdió lo nervios cuando, desde producción, le ofrecieron regalar 12.000 euros de su premio para poder ver a su novio durante 3 minutos. La concursante decidió no ceder a la tentación y no ver a Daniele, a quién le sentó un tanto mal, ya que a el le habían dicho que si que la vería y no la condición con la que se encontró la venezolana. Ante esto, el italiano decidió arremeter contra las puertas que le separaban de su amor.

¿Quién es Daniele Dal Moro?

La relación entre el italiano y la venezolana comenzó en otro reality, pero en esta ocasión en la tierra natal de Dal Moro. 'GH VIP Italia' fue la cuna del amor que se profesan ambos, y fue en la casa donde la chispa saltó llegando hasta ahora.

El chico es empresario, de Italia y suma 32 años, amante del deporte como lo demuestra en su Instagram. Sus fotos demuestran como el deporte ha terminado por tonificar su cuerpo a base de imágenes sin camisetas y luciendo torso. Con más de medio millón de seguidores en esta red social es todo un influencer que cuenta hasta con canal propio de Twitch.

Su relación con Oriana Manzoli le ha dado un empujón para ser mas conocido dentro del mundo del corazón y la salsa rosa en España. Hace pocos días habla en MTMAD sobre como ha sido separarse de su novia, algo que no le ha sentado muy bien ya que no apoyaba del todo que su pareja volviera a embarcarse en un programa de televisión de estas características.

Aunque no es que a la actriz le vaya mal participar, ya que en 'GH VIP Italia' quedó segunda, rozando con los dedos la victoria que finalmente fue para Nikita Pelizon. La relación con Dal Moro, le ayudó a alcanzar estas cuotas ya que se sus vaivenes emocionales engancharon a los telespectadores italianos. Habrá que ver si esta relación también le ayuda en España o le termina creando problemas