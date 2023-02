El desastre de David Broncano cuando quería sorprender a Vicco, del Benidorm Fest

La cantante Vicco, tercer puesto en el Benidorm Fest y que tiene en el bolsillo contar con la canción del verano por su Nochentera, fue la invitada este jueves en La resistencia, el late show de Movistar Plus+. Se esperaba a la cantautora barcelonesa ya que era la primera vez que acudía a este programa y días después de su éxito en la preselección eurovisiva española. La cita de Benidorm en esta segunda edición asistía a la victoria, con primer puesto de jurado y televoto de Blanca Paloma con el flamenco de Eaea.

Su irrupción en el plató fue con la tirolina que a veces dispone el programa para entradas de impacto. A Victoria lo que le preocupaba era que se le viera una determinada parte de su cuerpo.

— Me van a ver el toto— ¿Eh?— ¿Qué tal? @vicco_music pic.twitter.com/bM0vnjXfhb

Vicco le regaló a Broncano unas extensiones pelirrojas y a su vez el jiennense quiso agasajarla con un aperitivo. Para picotear durante la entrevista Broncano tenía previsto sazonar una patatas fritas con berberechos de una lata derramados sobre las chips y salsa Espinaler. Una buena idea para dar otro sabor a las patatas pero la elaboración terminó siendo un desastre.

Nos hemos quedado sin c̶e̶n̶a̶ aperitivo.A ver, no me dejéis solo. ¿Esta guarrada no la hecho nadie alguna vez en un recreo? Que es una cerdada, vale, pero ta rico.#LaResistencia @vicco_music pic.twitter.com/SVnvY5shmC