Desmontando las justificaciones de la 'Broncanosfera'

El millonario fichaje de Broncano por TVE ha provocado una confrontación que va más allá de lo meramente televisivo. Que un mero fichaje televisivo haga correr ríos de tinta y levante toda esta polvareda ya es indicativo de que tras él se esconden intereses que van más allá de lo puramente profesional. Como todo en la vida, para encontrar respuestas, conviene hacer las preguntas pertinentes.

¿Por qué RTVE ha gastado casi 30 millones de euros en fichar a un presentador en claro declive en audiencias, cuyo programa, La Resistencia, promedia muchos días menos de 10.000 espectadores?

¿Cómo es posible que Broncano llegue a TVE con un caché de estrella que rompe audímetros cuando ya no lo ve ni Perry? ¿Qué justifica su precio?

Y si la explicación es que RTVE necesita este fichaje para levantar sus maltrechas audiencias, ¿cómo es posible que a Broncano se le ponga por contrato una audiencia mínima del 7,5%; es decir, 2 puntos por debajo de la media de La 1 (ya de por sí baja)?

Estas reflexiones son las que debieron hacerse algunos consejeros de RTVE que votaron en contra hasta en dos ocasiones evitando que se efectuara este fichaje. Aquello dinamitó la cúpula del Ente público, provocando el cese de su presidenta, Elena Sánchez, tras haber cesado ésta a su director de Contenidos, José Pablo López.

Pero daba igual. Porque, tal y como se apunta desde diferentes medios y entornos, las motivaciones para fichar a Broncano tienen mucho que ver con abrir en horario de máxima audiencia una ventana que agrade a Moncloa y que pueda dañar a El Homiguero.

Por eso el fichaje tenía que salir adelante como fuese, aunque haya supuesto cambiar incluso de presidencia en RTVE. Y, por eso, hay una auténtica corte de medios y periodistas afines a la izquierda que no paran de gritar a los cuatro vientos que lo de Broncano en TVE es poco menos que un bien necesario. Nadie la esperaba, pero ha aparecido una "broncanosfera" para defender el dispendio de dinero público en adquirir el defenestrado formato de Movistar Plus +.

En la ‘broncanosfera’ se argumenta que con el programa del otrora monologuista, cuyo coste estimado se aproxima a 90.000 euros por día, TVE se ahorra más de 15.000 euros diarios en comparación con lo que cuesta la serie diaria 4 estrellas. Es curioso que en la 'broncanosfera' se preocupen ahora del dineral que en los dos últimos años se está dejando RTVE en una parrilla que va de fracaso en fracaso, adelantada ya hasta por Telecinco en los índices de audiencia. Ycon un responsable directo y claro:el cesado José Pablo López. Cesado por proponer con insistencia a Broncano.

Pero lo que la ‘broncanosfera’ omite es que esos 90.000 euros es una auténtica barbaridad de dinero para un programa de las características de La Resistencia, que básicamente consiste en tener un invitado, que no cobra, y se le entrevista, con la aparición puntual de algún colaborador, todo ello en un teatro.

La ‘broncanosfera’ no cuenta que TVE otorgó un presupuesto de menos de la mitad (40.000 euros) a Javier Cárdenas para hacer un programa de este tipo en la misma franja y cuyas audiencias fueron mejores que lo mínimo que se le exige ahora a Broncano, aunque fueran cuestionable sus contenidos, por supuesto. Pero tampoco se cuenta que, por un presupuesto mucho inferior al de Broncano, TVE puso en marcha Lo siguiente, otro programa similar, con Raquel Sánchez Silva y terminó cancelándolo con menos de 70 emisiones. Lo dicho, costaba bastante menos, en apariencia es mejor que lo que llega, y se estampó ante la audiencia.

Y ese es un punto importante. El número de emisiones encargadas para estos proyectos. La ‘broncanosfera’ obvia que los 160 programas (a 90.000 euros, echen cuentas) que se han encargado antes del estreno es algo inusual en televisión. No sucede y no funciona así. Lo habitual con un nuevo especio diario es probarlo durante unas semanas y, si la audiencia no responde, que suele ocurrir, mandarlo a paseo. TVE le ha otorgado a Broncano el privilegio de poder promediar un 7,6% de share (una auténtica miseria) y aún así estar en la obligación de emitirlo durante todo un año.

Por tanto, ¿qué explicación, que no sea la motivación política y partidista, puede haber para un movimiento en estas circunstancias? Seguro que la ‘broncanosfera’ la encuentra a partir de ahora. Otra cosa es que sea real.