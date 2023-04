‘Drag Race España’: todas las claves de la tercera temporada del ‘talent’ más transgresor

ATRESplayer Premium inicia este domingo la tercera temporada de Drag Race España, el formato inspirado en el mítico RuPaul’s Drag Race, que ya acumula 15 temporadas en Estados Unidos. La versión patria del talent show, una de las más destacadas a nivel mundial, abre sus puertas en la plataforma de pago de Atresmedia con Supremme de Luxe al frente. Junto a ella estarán Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como parte del jurado del programa. Como jurado invitado el programa recibirá al actor y director de cine Paco León.

Bestiah, Chanel Anorex, Clover Bish, Drag Chuchi, Hornella Góngora, Kelly Roller, Maria Edilia, Pakita, Pink Chadora, Pitita, Vania Vainilla y Visa son las nuevas reinas de Drag Race España. El taller de Drag Race vuelve a estar disponible para este nuevo elenco de reinas, que llegan dispuestas a enseñar todo su arte sobre la pasarela.

Drag Race España, producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios, volverá a buscar a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, una entrega cada domingo, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y continuar en la carrera hacia la victoria final. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos y actuaciones musicales para demostrar todo su talento y potencial sobre los escenarios.

La presentadora Supremme de Luxe y la diseñadora y miembro del jurado Ana Locking han ofrecido algunas de las claves de la tercera temporada de Drag Race España. Supremme de Luxe no quiere desvelar las sorpresas de la nueva temporada del formato para mantener viva la emoción del estreno. “No te lo puedo contar (risas). La sorpresa es que va a haber sorpresas”. Por su parte, Ana Locking ha reseñado que “en la estructura de este programa la sorpresa es algo muy importante, el programa hay que vivirlo de domingo a domingo. No podemos hacer spoilers porque perjudicamos al programa y a los espectadores, ya que le quitamos la magia”.

El formato encara su tercera temporada con el fin de consolidarse en la oferta de contenidos de ATRESplayer Premium. “Ojalá. Eso quiere decir que tendremos mucho trabajo. Estamos muy contentos con el resultado. El formato goza de buena salud y nosotras y los bancos lo agradecemos porque tenemos muchas cosas que pagar”, ha contado Supremme de Luxe. Ana Locking ha destacado que “el programa cuenta con unos fans muy fieles, pero también queremos que la gente que no está muy vinculada a la cultura drag lo descubra. Cada temporada es un nuevo descubrimiento para mucha gente”, ha asegurado.

Sobre el perfil de las concursantes ambas lo tienen muy claro: talento y profesionalidad. “Tienen que tener muchas ganas de trabajar y contar con destreza en diferentes disciplinas. El formato busca a una superestrella del mundo drag español. Debe reunirlo todo”, ha apuntado Supremme. Ana Locking señala el camino que deben seguir las aspirantes. “Todo al final se traduce en profesionalidad y talento. También debe ser única, transgresora y auténtica”.

Al tratarse de la tercera temporada el nivel del formato ha subido de manera notable. “Afortunadamente tenemos una gran cultura drag en España y el nivel es bastante alto”, ha resaltado Ana. Para Supremme “había que exigir un nivel alto porque venimos de dos temporadas muy buenas. El equipo de producción ha hecho todo lo posible por mejorar el formato y las concursantes tienen que ir a la par en esta evolución”, ha dicho.

Por último, ambas tendrán que ponerse en la piel de jurado y decidir cada semana. Una función indispensable y muy dolorosa al mismo tiempo. “Es horroroso”, ha destacado Supremme, mientras que Ana ha indicado que lo pasa fatal. “Al final te pones en los zapatos de ellas, es muy difícil porque todas tienen mucho talento”, ha concluido.