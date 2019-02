Encargan un serie sobre El Cid (y no ha sido Vox)

La firma española Zebra Producciones, que tiene en antena en La 1 el discreto serial de abogados Derecho a soñar, ha iniciado la producción de una serie biográfica sobre el héroe castellano medieval por antonomasia, El Cid, ficción que se verá en todo el mundo a través de la plataforma Amazon Prime Video, que es la que ha encargado este proyecto de carácter internacional pero que se grabará en España con actores de nuestro país.

En pleno debate sobre la ausencia de ficciones que aborden la Historia de España, con la polémica de la lamentable reacción del cineasta Borja Cobeaga (Fe de etarras, Pagafantas) sobre una película del marino Blas de Lezo, Amazon ha venido a dar ejemplo al resto de compañías audiovisuales. Vox había propuesto ante la gala de los Goya que el cine español se interesara por De Lezo. Al margen de la petición de este partido, la ausencia de figuras históricas en el cine y televisión en España llega a ser clamorosa frente a la producción de otros países.

La figura medieval del caballero burgalés ya fue adaptada en una superproducción de Samuel Bronston, con la dirección de Anthony Mann (por entonces marido de Sara Montiel), con Charlton Heston en el papel de El Cid y Sophia Loren en el de Jimena, la abnegada esposa.

El Cid, un hombre "atrapado entre dos culturas"

El Cid de Amazon estará escrita por Luis Arranz y Adolfo Martínez, y contará "desde una perspectiva contemporánea la historia del español más famoso de la historia, un hombre atrapado entre dos mundos y dos culturas. Un noble, un héroe, un mercenario, un vasallo… pero también un hombre que podría haber sido rey", según la compañía de Jeff Bezos. El anuncio de la ficción histórica resalta para los medios de todo el mundo que "El Cid estuvo siglos por delante de su tiempo y fue trascendido por su propia leyenda". La serie comenzará a rodarse en este años y se verá en más de 200 países en todo el mundo.

Amazon ha anunciado El Cid entre una ambiciosa maniobra de una veintena de series que se producirán en Reino Unido, Alemania, Italia, España, India, Japón y México, ficciones de carácter local con espíritu global tal como plantean las plataformas en la actualidad, para "invertir en personajes que puedan reflejar sus propias experiencias y diversidad".

'La templanza' de Jerez, para todo el mundo

La otra serie española es la adaptación de La Templanza, la novela de María Dueñas, a cargo de Atresmedia Studios, y que la tenía en la recámara desde hace años. Atresmedia llevó a la repercusión internacional El tiempo entre costuras. Un drama romántico a mediados del siglo XIX de un emprendedor que llega hasta Jerez. La historia discurre entre México, Cuba, Londres y nuestro país.

Otras series que propone Amazon son The Grand Tour o All or Nothing: Manchester City en Reino Unido; You Are Wanted en Alemania; Breath and Mirzapur en India; Un extraño enemigo y LOL en México; y Hitoshi Matsumoto Presents Documetal en Japón.

Antes de El Cid y La templanza desde España se ha producido para Amazon la comedia Pequeñas coincidencias y se ha anunciado una docuserie sobre Sergio Ramos.