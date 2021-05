Una de las ediciones más esperadas de Eurovisión está ya a la vuelta de la esquina. Tras doce meses de espera, debido a la cancelación por la pandemia del festival en el año 2020, hoy arranca la primera semifinal en el Rotterdam Ahoy. Las dos semifinales (martes y jueves) se podrán seguir en directo a través de La 2 (21:00 horas), mientras que la gran final será emitida por La 1 este sábado a las 21:00 horas.

Los países que competirán en la primera semifinal serán: Lituania, Eslovenia, Rusia, Suecia, Australia, Macedonia del Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croacia, Bélgica, Israel, Rumanía, Azerbaiyán, Ucrania y Malta. Los participantes de la segunda semifinal de Eurovisión serán: San Marino, Estonia, República Checa, Grecia, Austria, Polonia, Moldavia, Islandia, Serbia, Georgia, Albania, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Suiza y Dinamarca. Ya en la final esperan Países Bajos, como anfitrión, y los representantes del Big Five (Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia).

La batalla en las casas de apuesta está servida. La posición final de España sería la peor desde que existen los registros. A Blas Cantó con su tema Voy a quedarme lo sitúan en el puesto número 36. Por lo tanto, estaríamos ante uno de los fracasos más estrepitosos en la historia de nuestro país en el festival. El exmiembro de Auryn obtendría peores resultados que Manel Navarro, El sueño de Morfeo o Lucía Pérez. En las apuestas ocupa un lugar privilegiado la representante de Malta. La joven cantante Destiny Chukunyere podría ser la gran triunfadora del certamen con su canción Je Me Casse. La canción rompe con los estereotipos de la mujer tradicional y apuesta por una ruptura con los roles de género establecidos. Con tan solo 18 años y de origen nigeriano, Destiny ya se coronó como ganadora en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2015 con la canción Not my soul. Según las casas de apuestas tendría un 20% de posibilidades para la victoria final.

Si nos atenemos a una media realizada por Eurovision World con los resultados de 18 casas de apuestas, el grupo italiano Maneskin y su tema Zitti e buoni sería otro firme candidato al triunfo. En este caso, le otorgan un 23% de probabilidades de victoria. Se trata de un grupo que alcanzó la fama por su participación en la undécima edición de X Factor Italia en el año 2017. Este mismo sondeo también coloca a Francia en la terna de favoritas. La canción Voilà de Barbara Pravi cuenta con un 19% de oportunidades de ganar Eurovisión. Voilà es un tema íntimo y con mucha fuerza que ha enamorado al público francés. Islandia, Chipre, Bulgaria y Suiza también tienen opciones en menor medida.