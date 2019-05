España es la última en Eurovisión 2019

Como ya sucediera en Jerusalén 1979, España será la que cierre el orden de intervenciones en el festival de Eurovisión organizado por Israel. Este sábado a las nueve de la noche es la final y al representante español lo veremos en escena sobre las 22.45.

Por orden de sortea a Miki le correspondía la segunda mitad de la gala. El orden exacto le corresponde a la producción ejecutiva de la UER, que coloca a las canciones entre géneros y estilos. Miki cierra la gala y no es un buen lugar de aparición cuando no se está entre los favoritos. España pone un broche un tanto invisible de cara al televoto y los jurados ya que va detrás de la canción pegadiza de Suiza, en ascenso, y el número lírico con zancos de Australia que apunta a estar en lo más alto. En definitiva, mal lugar de aparición. Aunque nos remontemos al buen recuerdo de 1979, eran otros tiempos festivaleros y Betty Missiego partía entre las favoritas, que no es el caso de La venda. El último lugar de España también está vinculado al otro festival organizado por Israel, en 1999, cuando Lydia fue farolillo rojo con un solo punto y No quiero escuchar.

La gala la abre pasadas las nueve Malta con el Chameleon de Michela que se ha venido un poco abjo.

El neerlandés Duncan Laurence es el duodécimo con Arcade, en la segunda parte, por detrás del sueco John Lundvik, noveno abriendo ese segundo segmento, y que es quien más le está disputando el título en las previsiones.

En la recta final, el 21º actúa Francia, con Bilal, que está en los favoritos aunque las candidaturas francesas luego se disipan entre los votantes. En el 20º va una Italia al alza, con Mahmood y Soldi.

Este el orden de la gala final de Eurovisión 2019

En negrita, los países a tener en cuenta

1. Malta

2. Albania

3. República Checa

4. Alemania

5. Rusia

6. Dinamarca

7. San Marino

8. Macedonia

Descanso

9. Suecia

10. Eslovenia

11. Chipre

12. Países Bajos

13. Grecia

14. Israel

15. Noruega

16. Reino Unido

Descanso

17. Islandia

18. Estonia

19. Bielorrusia

20. Azerbaiyán

21. Francia

22. Italia

23. Serbia

24. Suiza

25. Australia

26. España