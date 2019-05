Países Bajos y Suecia se posicionan hacia la victoria en Eurovisión

La sentimental evocación de la infancia de Arcade, a cargo de Duncan Laurence, se confirmó en la segunda semifinal eurovisiva como la canción favorita a la victoria en este sábado. Una puesta en escena minimalista, con el intérprete al piano, le basta al cantante neerlandés para convencer a los euofans.

Junto a los Países Bajos la otra favorita es Suecia, que también pasó la criba del jueves, con la canción godspell Too late for love, a cargo de John Lundvik, autor también de la canción británica. Una potente actuación de uno de los clásicos del festival y con elementos muy reconocibles de la propuesta nórdica en esta década.

Estos son los dos favoritos pero también pasó Rusia, con Sergey Lazarev, todo un experto en estas lides y otra canción que va gustando en cada escalón, la suiza She got me de Luca Hänni. La quinta en liza sería la australiana Zero Gravity y el Soldi italiano de Mahmood.

Junto a los cuatro mencionados semifinalista los países que también pasaron a la final son Azerbaiyán, Dinamarca, Noruega, Malta, Albania y Macedonia del Norte, que aunque participa desde 2008 es la primera vez que actuaba con su nueva denominación.

Entre los que se han quedado por el camino no hay participantes que se vayan a echar de menos: Armenia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Rumanía, Letonia, Croacia y Austria, con gallos dignos de Manel Navarro.

La gala del jueves en Tel Aviv, con las reticencias de los boicots, arrancaba con júbilo con la confirmación de Madonna, que actuará en el intermedio principal del sábado, con dos temas, uno de su último disco, Madame X, y otro de su repertorio más estelar, Like a prayer.

En la final estarán los diez clasificados de la primera semifinal: Australia, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, República Checa, Eslovenia, Grecia, San Marino, más los 5 Grandes de la organización.Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España, con Miki y La venda.