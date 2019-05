La segunda semifinal de Eurovisión es mucho más dura

Vamos a zambullirnos en el tópico deportivo: la segunda semifinalde Eurovisión es una final por adelantado. Sólo faltaría Frozen-Australia con zancos y Mahmood de Italia para contar en una misma gala con todos los favoritos.

La puesta en escena de Miki Núñez, la canción española, se quedaría fuera si hoy se disputara el pase.

Intervienen 18 canciones de las que pasan al sábado 10 de ellas, con la gran favorita, Países Bajos y a la zaga inmediata Rusia y Suecia. Tres chicos, tres solteros y un biberón de oro. El público español no vota pero podrá ver a partir de las nueve de la noche en La 2 el nivel de lo que será Tel Aviv el sábado.

De nuevo los comentarios son de Tony Aguilar y Julia Varela, con Bar Refaeli de conducto junto a un puñado de paisanos. Por cierto Madonna ya está en Israel y a esta hora ya habrá firmado el contrato.

Con la primera semifinal ya hay 16 países con pasaporte al día 18. Junto a los cinco grandes (incluidos nosotros) e Israel en la primera semifinal se clasificaron Grecia (venida a menos para este festival), Bielorrusia, Serbia, Chipre, Estonia, República Checa, Australia, Eslovenia, Islandia y San Marino.

La sorpresa ha venido de estos dos últimos, con los que nadie contaba, mientras que inesperadamente han hecho las maletas las chiquillas mística de Polonia y el portugués Conan Osiris y su número étnico desconcertante. Lo han llamado “Rosalío”. Y es verdad.

Así es la segunda semifinal

El orden de intervención de esta segunda semifinal, tras la dirección ejecutiva del festival es el siguiente:

1º, Armenia, Srbuk , Walking Out

2º, Irlanda, Sarah McTernan, 22;

3º, Moldavia, Anna Odobescu, Stay

4º. Suiza, Luca Hänni. She got me. Electro disco con tonos étnicos Recuerda a... Maluma de los Alpes. Su intérprete es modelo y venció en el Pop Idol alemán

5º, Letonia, Carousel, That night

6º, Rumanía, Ester Peony, On a Sunday

7º, Dinamarca, Leonora, Love Is Forever (es otra de las posibles diez finalistas que saldrán hoy)

8º. Suecia. John Lundvik. Too late for love. Poderosa balada disco con aire godspell Recuerda a... Bruno Mars. Lundvik es autor también del tema de Reino Unido

9º, Austria, Pænda, Limits

10º, Croacia, Roko Blaževic, The Dream

11º. Malta, Michela. Chameleon. Balada diva con aires latinos de regaeton Recuerda a... nuestra Lola Índigo aunque la maltesa aspira a ser como Jennifer López

12º Lituania, Jurijus, Run with the lions

13º. Rusia, Sergey Lazarev. Scream. Balada melódica, a lo nórdico, con tintes épicos.. Recuerda a... Ed Sheeran. El ídolo ruso fue tercero en 2016

14º Albania, Jonida Mailqi, Ktheju Tokës

15º, Noruega, Keiino, Spirit in the Sky

16º, el gran favorito, Países Bajos, con Duncan Laurence, Arcade. Es el gran favorito. Otra balada de electropop sinfónica Recuerda a... Shawn Mendes

17º, Macedonia del Norte (que debuta en el festival con la nueva denominación del país), Tamara Todevska, Proud

18º. Azerbaiyán. Chingiz. ‘Truth’. Balada disco Recuerda a... También al estilo de Shawn Mendes e incluso de la nueva deriva de Bieber.

La seguridad en Tel Aviv es máxima y surgen cada vez más voces activistas de boicot. La web de la cadena pública israelí fue saboteada durante la primera semifinal.