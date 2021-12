La primera imagen de Esperanza Aguirre en 'Bake Off Celebrity'

"Hemos aprendido que los extremos pueden llevarse", dice Esty Quesada, es decir, Soy una Pringada, ante Esperanza Aguirre tras una prueba de Bake Off Celebrity España, que llega el 16 de diciembre a Amazon Prime Video, uno de los fenómenos navideños de esta temporada.

"Yo ya te he dicho que eres muy dulce, aunque no quieras parecerlo", responde detenida Esperanza.

Este es uno de los fragmentos de este tráiler oficial del programa de repostería que aterriza en la plataforma para hacer competencia directa al estilo de los formatos del prime time en abierto como MasterChef.

En Bake Off todas las pruebas son de repostería y los famosos que grabaron la edición a finales de las pasada primavera pugnan por ser los mejores en la vertiente más cuidadosa, dulce y espectacular de la cocina.

En el tráiler publicado hoy aparece la ex ministra y ex presidenta de Madrid (y del PP madrileño), que no se incluía en el teaser de presentación de participantes.

En este talent de postres y repostería también intervienen Chenoa, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero (Cuéntame cómo pasó), el pianista James Rhodes, el ex árbitro Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila y Esty Quesada. Como jueces expertos en las diez entregas previstas, la chef Clara Villalón (autora de El Club del Cupcake) y el maestro chocolatero Frédéric Bau.

Los presentadores del programa son Paula Vázquez, una experta en la conducción de formatos de entretenimiento, y Brays Efe (Paquita Salas) y todas las miradas ante el estreno están puestas en Esperanza Aguirre. Incluso a raíz del fenómeno desquiciante de Verónica Forqué en MasterChef Celebrity, la duda radica en si se pueden reproducir situaciones similares en el nuevo formato. Vista al menos la actitud de Aguirre en el tráiler parece que estará muy alejada en actitud respecto a la actriz.