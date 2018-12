Los 'triunfitos' reniegan de Eurovisión porque se celebra en Israel

Desde el arranque del último OT, que por cierto ha sido bastante más polémico de lo que lo fue el anterior, lo cierto es que la mayoría de aspirantes han dejado claro en reiteradas ocasiones que no les hace especial ilusión acudir a Eurovisión. Sin ir más lejos, el círculo más cercano a María, una de las participantes más controvertidas y la favorita en intención de voto para acudir al certamen, ha pedido públicamente a la audiencia en Twitter que no se decidan por ella para Eurovisión. Al parecer, la elección de la sede, Tel Aviv, en Israel es considerada "desafortunada" por la mayoría de triunfitos y causa malestar.

No es la primera vez que un participante del talent de La 1 reniega de Eurovisión. La mala fama adquirida en España no ayuda, pese a ser uno de los eventos televisivos que más audiencia cosecha en toda Europa, ser una plataforma para despegar como artista y además ubicarse entre las palabras más buscadas de Google. Pero su imagen no gusta. Por eso de nuevo se ha visto a unos candidatos molestos con la elección de Tel Aviv como sede, al ganar el año pasado Netta con el tema Toy. Incluso han acudido a la Academia expertos del festival a darles una charla motivacional. Pero de poco ha servido. "No es cuestión del Festival, no tiene que ver con la música. Si fuera en Ámsterdam...", afirmó Alba Reche. María, la gran favorita, aseguró que "es desafortunada la elección de la sede". Natalia apuntó que de no haber sido en Israel "la actitud habría sido bastante más abierta". Sólo Famous, ganador de OT 2018, se mostró ilusionado.