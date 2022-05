¿Por qué has de ver a Eva Soriano en La 1?

La semana pasada arrancó con algunas novedades la tercera temporada de La Noche D en La 1. La principal de ellas recae en el rostro escogido por TVE para sustituir a Dani Rovira. Eva Soriano es la nueva presentadora del espacio de humor. La actriz, cantante y monologuista afronta el reto de relevar a un Dani Rovira que se adaptaba a la perfección al formato de entretenimiento. ¿Será capaz Eva Soriano de mantener o aumentar el nivel mostrado por el actor malagueño?

Eva Soriano, al contrario de lo que pueda parecer, es una apuesta segura para conducir La Noche D. Y no es nueva en el humor. Cuenta con experiencia en varios programas cuya finalidad es el entretenimiento y hacer reír. También la cadena pública ha cubierto bien las espaldas de la catalana, que tendrá a Florentino Fernández, Chenoa y Leo Harlem como colaboradores habituales.

La Noche D brinda una gran oportunidad a Eva Soriano para darse a conocer en la televisión en abierto, en la que recientemente participó en la última entrega de Tu cara me suena de Antena 3, sin olvidar sus inicios televisivos en El club de la comedia de la Sexta. Sus actuaciones en el formato de monólogos le abrieron las puertas de Movistar Plus+. En el canal de pago ha desarrollado su carrera ligada al humor y al entretenimiento. Tras colaborar en La resistencia, en 2018 se estrenó en el programa Late Motiv que conduce Andreu Buenafuente. En junio de 2021 llegó a presentar el show nocturno debido a la ausencia forzada de su presentador. “Andreu se está pinchando. La vacuna, claro. Esta noche seré yo la presentadora.Como si hubieran dejado al cuidado de la casa a la hija pequeña. Dejarme a mí el programa es como si la familia real dejara a Froilán que lleve la casa. Eso sería como un tiro en el pie”, dijo ese día la presentadora.

Su próxima parada en Movistar Plus+ sería en el programa Las que faltaban. En este espacio de humor, liderado por mujeres, compartió plató con Thais Villas, Susi Caramelo o Adriana Torrebejano. El formato de Globomedia, realizado en clave femenina, no tendría mucho recorrido y acabó siendo cancelado en el mismo año de su lanzamiento. Antes de participar en Tu cara me suena, Eva Soriano tuvo una experiencia curiosa con la música. En 2020 se presentó al casting de Operación Triunfo. “Soy cantautora fitness”, comentó en tono jocoso a Noemí Galera durante el proceso de selección. No pasó a la siguiente ronda.

La humorista presenta todas las mañanas junto a Iggy Rubén el programa Cuerpos especiales en Europa FM. El morning show lo compagina con su exitoso monólogo El pecado de Eva en el Palacio de la Prensa de Madrid. Su espectáculo ha estado de gira por toda España contando con buenas referencias por parte de la crítica especializada.

Eva Soriano, nacida el 4 de marzo de 1990 en Reus (Tarragona), es graduada en Turismo y Ocio por la Universidad Rovira i Virgili. Pese a ello, desde siempre su intención ha sido dedicarse al mundo de la interpretación y la comedia. Con ese fin, se trasladó a Madrid para cursar el Grado Superior de Interpretación para teatro, cine y televisión en la Escuela Metrópolis y tener así sus primeros contactos con los cortometrajes y las representaciones teatrales. También ha estudiado Guión de monólogos en la Escuela de las Artes de la Comedia y una masterclass de canto coral con Astrid Jones y Rebeca Ledesma en la Escuela Bibelot.