Eva Soriano tira de ironía en la despedida de ‘Showriano’

La aventura de Eva Soriano en Movistar Plus+ ha llegado a su fin. Su espacio personalizado, Showriano, ha dicho adiós tras dos temporadas en la plataforma de Telefónica. En la última entrega del late show, la presentadora ha hecho gala de su particular sentido de humor con un mensaje para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exponiendo sus aptitudes en un videocurrículum.

La cómica no descarta trabajar de niñera y ha recordado su etapa laboral en Mercadona. “Creo que ya sabéis todos que este es el último programa de la temporada, así que os recuerdo que yo sé cantar, bailar y tengo carnet de manipuladora de alimentos. Recordad, trabajé en Mercadona. También sé cuidar niños. Los míos, no, los de otros, pero que sean tranquilos”, ha comentado en clave de humor.

Soriano también ha bromeado con la venta de sus vestidos en una conocida plataforma. “Y también tengo perfil de Wallapop. Dentro de unas semanas pues vais a ver que empieza el movimiento: trajes que llevé en el programa, algunas joyas, 150 butacas del teatro”, ha agregado.

Showriano no ha cumplido con las expectativas suscitadas en Movistar Plus+. Dos años después de su estreno ya se sabía que Movistar Plus+ no había renovado el programa. La plataforma continúa haciendo cambios en su programación, y está a la espera de ver qué sucede con David Broncano y La Resistencia, ambos bajo el punto de mira de RTVE.