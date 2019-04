Frank Cuesta y los "cazadores, escopeteros y furtivos"

Tras las entregas dedicadas al mundo de la tauromaquia, el naturalista Frank Cuesta deseaba abordar de la manera más divulgativa e imparcial posible otro tema polémico, y que genera debates agrios, como la caza. Wild Frank: Caza ofrece a las 21.30 su primera entrega en DMax, de un total de tres. “En especial esta serie la hacemos para que los jóvenes tomen conciencia de un asunto más complejo de lo que parece, para que no insulten llamando asesinos a quienes asumen con responsabilidad esta afición”, expone a este periódico Cuesta.

El naturalista con residencia en Tailandia, y con series como esta que dan la vuelta al mundo a través de los canales de Discovery, clasifica los aficionados entre “cazadores, que tienen un gran conocimiento de la naturaleza; los escopeteros, que sólo les gusta disparar sin más;y los furtivos, que con acciones indiscriminadas buscan intereses lesivos hacia el bien común”. “El problema viene cuando se meten a todos en el mismo saco, y no es justo”.

Es el punto de partida de este Wild Frank, que también da voz a los animalistas, “donde hay gente responsable, muy conocedores de la naturaleza, pero también exaltados que reducen su militancia al enfrentamiento”.

En la serie el herpetólogo acompañará a cazadores por lugares recónditos para conocer de primera mano su labor. “El cazador hace una selección genética. No matan a machos jóvenes ni a hembras preñadas. El auténtico cazador, digno de ese nombre, saben si una cierva está preñada de pocas semanas. Prefieren abatir a ejemplares mayores, enfermos...”. Frank sentencia:“los auténticos cazadores no son unos sanguinarios. Otro asunto es que no te guste la caza. En la polémica reinante hay más intereses políticos y económicos que otra cosa”, analiza.

El programa también se interesará por los galgos o por la caza ‘enlatada’, con animales criados para ser abatidos, lo que Cuesta rechaza de plano.

Y también, en la tercera entrega, entrevistará a los padres del pequeño fallecido tras el disparo en una cacería en Guillena.