Frank Cuesta, a punto de ser ejecutado

Frank Cuesta, el herpetólogo y animalista célebre por sus programas de animales en distintas cadenas televisivas, ha estado a punto de ser asesinado por unos traficantes de animales. Frank, también conocido como Frank de la Jungla por su célebre programa, ha publicado un vídeo resumen de sus acciones y trabajo a lo largo de 2018, y en el minuto 3:30 de dicho material presenta por primera vez las pruebas del momento en el que una persona apunta directamente al presentador y su cámara con una pistola.

El pasado día 7 de noviembre emitía un comunicado que dejó preocupado a sus fans y en el que relataba la experiencia casi fatal que ahora se ha podido ver en esta secuencia de vídeo. En él expresaba que tras destapar un caso de tráfico de animales destinados a la venta europea, uno de los presentes le reconoció y estuvo a punto de ejecutarlo a él y a su cámara. Cuesta reflexionaba en el texto si merecía la pena seguir haciendo lo que hacía, sobre todo con la orda de haters que siempre cuestiona todo lo que hace. Primero los tuiteros y usuarios de Facebook criticaron el especial sobre el toro de lidia. En el programa se veía el mundo del toro con todos sus matices y con todas las opiniones de los distintos sectores respecto al tema. Cuesta opinaba que es idóneo acabar con el toreo de manera progresiva y no de una manera radical, ya que hacerlo de modo agresivo provocaría la sentencia de muerte para los animales. Tras la emisión tuvo una bronca con Natalia Ferviú, que lo criticaba por realizar un programa sobre los toros, y a la que Frank llamaba "Animalista de teclado". Tras varios vídeos cruzados, de nuevo críticas feroces contra uno y otro, y de nuevo Cuesta en el candelero. Posteriormente estalló contra las redes sociales en un duro comunicado en el que arremetía contra todos al grito de "Soy un puto podemita por decir que Nadal le chupa el culo a un dictador saudí".

El vídeo no tiene desperdicio. Su texto, que se reproduce a continuación, tampoco:

"Hace unos días fui a grabar a unos tipos para tener la evidencia de que estaban vendiendo animales para Europa y todo salió mal. Mi compañero y yo estuvimos a punto de ser ejecutados y la verdad es que aún no sé cómo salimos de allí vivos. Me he pasado estos últimos 4 días en el hospital dándole vueltas a la cabeza, recordando como dos amigos fueron ejecutados en África este año pasado, imaginando la cara de mis hijos, cómo se sentirían si no hubiésemos podido salir de allí, y sobre todo dándole vueltas a la cabeza de si esto merece la pena. La verdad, es que viendo cómo la sociedad va girando, pero sobre todo viendo cómo tu vida no vale nada, cómo los que tendrían que ayudar te difaman, te amenazan, te machacan... sintiendo que los que realmente deberían ser aliados, son enemigos...creo que llega el momento en el que hay que cambiar el chip y decir que lo haga otro"