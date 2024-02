Gina Carano demanda a Disney por despedirla de 'The Mandalorian', con la ayuda de Elon Musk

Gina Carano ha emprendido acciones legales contra Disney y Lucasfilm por su despido de The Mandalorian en 2021 por comparar en redes sociales la situación política de Estados Unidos con la Alemania nazi.

La actriz, que en la serie del universo Star Wars encarnaba a la soldado rebelde Cara Dune, perdió el trabajo tras comparar ser votante del partido Republicano con ser judío durante el Holocausto.

Como informa Variety, Carano ha presentado una demanda en un tribunal federal de California por despido injustificado y discriminación. La intérprete exige volver a ser contratada para el papel de Cara Dune y, además, una compensación de, al menos, 75.000 dólares.

A pesar de que el comentario que provocó la polémica fue publicado por la actriz en Instagram, Elon Musk, dueño de X (Twitter), ha decidido financiar la demanda.

El empresario lo justifica como parte de su promesa de pagar por las acciones legales emprendidas por personas que alegan discriminación por publicaciones en su red social.

"Libertad de expresión"

"Como seña del compromiso de X con la libertad de expresión, estamos orgullosos de brindar apoyo financiero para la demanda de Gina Carano, permitiéndole reivindicar sus derechos de libertad de expresión en X y la capacidad de trabajar sin intimidación, acoso o discriminación", ha defendido el jefe de operaciones comerciales de la compañía, Joe Benarroch.

En su momento, Carano publicó en Instagram "los judíos eran maltratados en las calles, no por soldados nazis, sino por sus vecinos... incluso por niños. Como la historia se altera, la gente hoy en día no se da cuenta de que, para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?".

Dicho comentario no sentó bien entre el público y tampoco en las oficinas de Disney y Lucasfilm. Ese mismo día, la compañía y la agencia de representación de la actriz, UTA, la despidieron. En cualquier caso, Carano alega que la culpa es de Disney, por lo que UTA no figura como demandada.

Antes, la también ex luchadora de artes marciales mixtas ya se había mostrado contraria al uso de mascarillas, había apoyado comentarios que aseguraban que no existe el racismo en Estados Unidos y que los seguidores del ex presidente Donald Trump son tratados injustamente.

En el escrito de denuncia se referencian publicaciones anteriores de otros actores de Star Wars como Pedro Pascal o Mark Hamill en las que compararon a Donald Trump y sus seguidores con Adolf Hitler y los nazis. La actriz expone que Disney pasó por alto esos comentarios de sus compañeros mientras que ella perdió su empleo.