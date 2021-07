Desde 2009 como formato en TVE y a lo largo de tres etapas, Seguridad vital es un espacio dedicado a la divulgación sobre la conducción y la seguridad vial a cargo de Carlos García Hirschfeld (Málaga, 1964). A primera hora en los domingos de La 1, este formato promueve buenas prácticas al volante a través de recomendaciones y el testimonio de famosos. La Academia de TV ha distinguido con uno de los premios Iris del Jurado a este programa dirigido por Gonzalo Roy, de La Nuez Producciones, empresa de García Hirschfeld, presentador de este programa tras su larga trayectoria en Antena 3 y en la producción de otros formatos para Canal + o Telemadrid.

–Alguno de sus espectadores dirá que para ver Seguridad vital hay que levantarse a las ocho y media, o nueve, los domingos.

–Y siempre será mejor estar que no estar. Nos ve mucha gente a primera hora en La 1 y también nos siguen on line, en rtve.es, donde no hay problemas de horarios. También en las redes vamos compartiendo contenidos en píldoras. No llegamos a los niveles del inolvidable Paco Costas, que iba los viernes por la noche cuando sólo había dos cadenas. No nos debemos quejar.

–¿Cómo se pueden lanzar mensajes para evitar accidentes sin caer en el dramatismo?

–Lanzamos muchos mensajes en cada emisión, unos catorce contenidos en media hora. Deben ser mensajes claros, divulgativos, serios pero comentados con amenidad, tenemos que quitarle ladrillo. No podemos tratar en broma estos asuntos, pero sí aligerarlos.

"Habría que acentuar en todo lo que son distracciones, el móvil, la velocidad con vehículos tan potentes"

–¿Cómo responde la audiencia?

–Tenemos la suerte de que la gente nos sigue y somos líderes en nuestra franja. En los últimos 13 programas hemos tenido un 11,4% de cuota y en 11 ocasiones fuimos los más vistos a primera hora. Nos han seguido en el directo sobre 250.000 espectadores.

–¿Con más campañas se podrían reducir al mínimo las cifras de mortalidad en las carreteras?

–Tenemos unas 1.500 víctimas anuales de tráfico y siguen siendo muchísimas, porque hay que sumar los 5.000 accidentados con secuelas, lesiones cerebrales. Con un programa como Seguridad vital no sé si salvamos vidas, pero contribuimos a que la gente piense que conducir es peligroso y que hay que tener cuidado siempre. Aquí hay un triángulo que forman conductor, vehículo y la carretera. Tenemos vehículos mejores y mejores carreteras, con más protección para los motoristas. Somos un mejor país en el tráfico, hemos mejorado mucho en los últimos años, pero aún hay camino para recorrer en todos los aspectos.

–¿Sobre qué riesgos habría aún que acentuar en lo divulgativo?–En todo lo que son distracciones, el móvil, la velocidad con vehículos tan potentes. Damos una barrila tremenda con el móvil, una de las causas principales, o el consumo de alcohol y drogas. Ojo, ha subido el número de accidentados bajo los efectos de fármacos.

–¿La mejor prevención siguen siendo las multas?–La amenaza de multa disuade, pero desde que surgió el carnet por puntos es una advertencia más eficaz. Se redujeron las burradas de los que no tenían problemas económicos con las multas. Hoy se conduce mejor que hace quince años y es el por trabajo conjunto de los organismos. Habría que insistir en la distancia de seguridad, esos conductores que se pegan por atrás. En el espacio de dos coches van circulando cuatro y es un grave peligro en caso de colisión.

"Con un programa como 'Seguridad vital' no sé si salvamos vidas, pero contribuimos a que la gente piense que conducir es peligroso"

–El testimonio de los famosos es un punto importante del espacio.

–Los mensajes sinceros calan. Buscamos diferentes lenguajes para el contacto con la audiencia juvenil. Si Antonio Resines nos habla que el casco le salvó la vida en dos accidentes de moto el público es más consciente de los riesgos. Para mí es importantes que haya espacios donde la DGT pueda lanzar sus mensajes y donde se destaque el trabajo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En la carretera siempre verás más veces a la Guardia Civil ayudando que poniendo multas.

–Por el apellido aún le dirán que cómo que es andaluz...

–Malagueño de nacimiento y mi mujer siempre ha veraneado en Cádiz. Nos marchamos ahora a Chiclana. En mi casa coleccionábamos las erratas del apellido que nos llegaban en el correo.