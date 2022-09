La prima de Isabel II comienza decepcionando en 'MasterChef Celebrity'

María Zurita es trastaranieta de Isabel II de España y prima en cuarto grado de la fallecida Isabel II de Inglaterra. Con elegancia firme, con personalidad, la hija de la infanta Margarita, hermana de don Juan Carlos, y del doctor cordobés Carlos Zurita, ha iniciado su andadura en MasterChef Celebrity tras haber aparecido meses atrás en Mask Singer.

Madre soltera por inseminación artificial, con una sonrisa y siempre rodeada de buenos amigos, ha comenzado con traspiés en el talent de La 1. No gustó su plato inicial y el jurado (Pepe y Jordi) le dieron un correctivo que no recordaba desde los tiempos escolares. No le reñían así desde las notas que entregaba a su padre. Parecía que llegaba con más garantías, pero la prima de Felipe VI tendrá que mejorar y aprender. Por lo pronto le ha salido un prometido, Xavier Deltell.

El cómico catalán le pidió casarse con él.

A su lado tenía a don Juan Carlos: al actor Fernando Andina, que interpretó al emérito, de joven, en De la ley a la ley, miniserie biográfica sobre Torcuato Fernández Miranda.

Y si es por casas reales, la soberana de Mónaco aparecía a lo lejos con la bilingüe Isabelle Junot, hija de Philipe Junot, el jubilado millonario marbellí, ex de Carolina y ex cuñado de Alberto de Mónaco. La esposa de Álvaro Falcó aún tiene que esmerarse y ha prometido centrarse duro para mejorar.

En la prueba de exteriores trabajó a fondo. No se veía a un Borbón a destajo en los jardines de La Granja desde los tiempos de Godoy.

María era el centro de los comentarios de sus compañeros. Lorena Castell, la más interactiva de la noche, le pidió que le eseñara su "kely", el palacio. "Es de Patrimonio Nacional", le recordó la hija de la querida infanta Margarita. Recordó de paso que allí nació su abuelo, don Juan de Borbón, así que estaba encantada, y atareada, en el menú para un centenar de selectos comensales, inclusive el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, de promoción.

Zurita tampoco estuvo a la altura en el trabajo colectivo pero se salvó de la eliminación al formar parte del equipo de los azules. Hacia allá se marchaba Lorena y Norma Duval, que acabaron peleadas sobre quién hizo más o menos.

Castell se puso de capitana charlatana, nombrada por Jordi por delante del responsable electo, Manu Baqueiro, ganador de la primera prueba y que se vino abajo, desbordado, en La Granja. Lo paso casi tan mal como cuando probó la lechuga, vegetal que le genera arcadas.

En los rojos, la llorosa Ruth Lorenzo, y Patricia Conde, entre albóndigas de chorizo con las que fue la mejor en la prueba eliminatoria. En este lunes no estaba ahí María Zurita, pero como se despiste, queda destronada en La 1.