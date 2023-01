Jacob Anderson, las inquietas claves de 'Entrevista con el vampiro'

Entrevista con el vampiro de Anne Rice se estrena hoy en AMC+, en este servicio y en distintas plataformas, una ficción estadounidense de ocho episodios cuyas claves relata el actor Jacob Anderson que da vida a Louis de Pointe du Lac, que relata a un reportero sus vivencias vampíricas.

-¿Qué le atrajo de la posibilidad de interpretar a Louis?

-Recibí un email sobre el casting y sentí una sensación de mucha presión en el estómago. Rara vez me pasa. La escritura de Anne Rice te provoca una reacción visceral y te hace sentir como si te estuvieran mirando. Después de leer el piloto escrito por Rolin Jones casi me pongo enfermo: había muchísimas cosas de Louis que resonaban mucho en mí. Estaba entusiasmado y sabía que sería un verdadero desafío. Me gustan los proyectos que me dan esa sensación de nervios sin razón aparente.

-¿Qué se siente siendo parte de una historia, que marcada por una innovadora película, es un título de culto?

-Me encanta la literatura, los cómics y las películas. Como empollón autoproclamado entiendo esa sensación de temor y anticipación que provocan las adaptaciones. Algo que me encanta de este proyecto es que parece que todos estamos realmente enamorados de los libros de Anne Rice. Nos hemos hecho plenamente con el espíritu de sus historias y las preguntas que plantea a través de sus personajes. Es como tener entre manos algo muy valioso a diario. Todos conectamos a nivel personal con una historia diferente, según la reacción que tuvimos cuando leímos el libro por primera vez. Cómo me sentí con respecto a Louis, de qué manera conecté con él al principio… y luego me aseguré de no perder ese vínculo de vista en la serie.

-¿Qué es lo más atractivo de convertirse en un vampiro, teniendo en cuenta todo lo que Louis está experimentando en ese momento?

-Al principio, la relación de Louis con el vampirismo tiene más que ver con que huye de su humanidad, rechaza ser una persona. Ya no quiere existir, por lo que cuando Lestat le ofrece, en esencia, una segunda vida, la ve como una forma de adoptar una nueva identidad. La ironía está en que cuando se convierte en vampiro, comienza a reconectar con su humanidad. La historia de Louis trata de alguien que, al convertirse en un monstruo, conecta más profundamente con su humanidad. Ese es el viaje que emprende Louis, al menos al principio.

-¿Por qué se atraen Louis y Lestat?

-Cuando se conocen, Lestat es todo lo que Louis no es: seguro de sí mismo, libre de pensamiento y en su forma de ser, y da la impresión de haber descifrado la clave de la existencia. Internamente Louis siente que se está alejando cada vez más de cualquier tipo de certeza acerca de quién es o quién se supone que debe ser, pero sus inseguridades lo incitan a mostrarse como un ser humano de carácter fuerte muy seguro de sí mismo. Lestat está buscando a alguien que destaque y esté a su altura, pero en ciertos aspectos, es casi como si hubiera diagnosticado erróneamente un poco a Louis al principio. Louis es bastante progresista para su tiempo; por su forma de vestir y su forma de ver el mundo que lo rodea, es vanguardista. Aparte de la atracción física que Lestat siente hacia Louis, ve que Louis no es completamente un hombre de su tiempo. Creo que eso sería algo realmente atractivo para un vampiro, porque, en verdad, los vampiros no pertenecen a ningún lugar ya que están en todas partes. Viven eternamente. Y creo que Lestat ve que Louis nació casi en el momento equivocado.

-Como músico también en su caso ¿qué le pareció que hubiese tanta música integrada en la historia? ¿De qué manera la música estableció el tono y el ambiente de la narración?

-Rolin Jones es una enciclopedia de conocimientos musicales y es muy suyo con respecto a las referencias: qué versión, qué año y qué arreglo de quién y de qué manera, etc. Lo incluye en el guion, lo cual te permite imaginarte cuál será el resultado de la serie. Pienso en la música como en un medio muy visual: es evocadora y veo imágenes cuando escucho música. Antes de comenzar el rodaje, creé una lista de reproducción con todo lo que estaba en el guion y luego agregué temas que pensé que Louis habría escuchado en su momento. Escuché mucho a Jelly Roll Morton en mi caravana antes de llegar al plató, incluso antes de salir para Nueva Orleans. También tenía temas contemporáneos que me recordaban a Louis y otros para Louis y Lestat. Me ayudó muchísimo a darle otro perfil a la historia. No la compartí con nadie ni le hablé a Rolin de ella, pero me ayudó a entrar en el estado mental adecuado.

-¿En qué medida el rodaje de la primera temporada en Nueva Orleans contribuyó a la magia de la narración?

-Nueva Orleans conforma una gran parte del romanticismo de los libros de Anne Rice. Contribuye de forma importante a ese tipo de narración mágica y fantástica porque parece un lugar donde viven vampiros. Este es un lugar con un gran lado nocturno y por eso es el lugar perfecto para ser vampiro, obviamente. Hay algo aquí, es casi como una frecuencia que detectas tan pronto como aterrizas, pero tampoco quieres despreciarla. Me he mantenido alejado del vudú porque lo respeto y está bien, no quiero perturbarlo. He tenido sueños muy vívidos aquí, inexplicablemente, y creo que es uno de esos lugares que tienen una pizca de magia. También es un lugar que ha padecido mucho, sufre condiciones climáticas adversas y un legado de esclavitud que es muy evidente. No quisiera generalizar, pero creo que eso hace que la gente de allí tenga una verdadera resiliencia. Me parece que está muy en línea con la historia que estamos contando y estas criaturas que son resilientes.

-¿Cuál fue su primera reacción al entrar en los escenarios que la diseñadora de producción Mara LePere-Schloop creó para la serie?

-No puedo decir nada más sublime sobre Mara porque admiro demasiado su trabajo. Cada vez que entramos en un nuevo decorado para los ensayos, la veo y me doy la vuelta porque no puedo expresar lo bellas que son sus creaciones. Es muy considerada para con los actores, tiene en cuenta lo que podríamos necesitar, lo que podríamos estar viendo, lo que podríamos querer tocar. Hay algo realmente tangible en su forma de diseñar, como si tuviera algún tipo de visión de rayos X al leer cada palabra en el guion, en los libros y en nuestro diálogo. Es una de las escenógrafas más consideradas que he tenido el placer de ver trabajar. Me encanta Mara y debería decírselo. El fin de semana antes de empezar a rodar, estaba empezando a sentir la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. Acababan de empezar a pintar el decorado de Storyville y yo acudía para una prueba de vestuario. Me sentí abrumado, necesitaba salir. Caminé por el decorado de Iberville Street y sentí como si me fuera pavoneando. Es un espacio tan inmersivo, parece tan real que, al sentir que cobraba vida propia, me sentí como Louis, como si me hubiese poseído, como si fuese Louis en 1910-1911, sin duda. Era capaz de sentir su presencia mientras caminaba por la calle. Eso era realmente importante para mí, personalmente: sentirme seguro y protegido y listo para empezar al caminar por esa calle. A lo largo del rodaje salía a dar pequeños paseos, escapaditas por el plató exterior.