James Whitehall y su periplo por 'Jungle Cruise'

La última película Disney de Dwayne Johnson, Jungle Cruise, aplazada por la pandemia, se estrena este viernes en los cines y también llega en acceso premium a la plataforma Disney +. La película está dirigida por el cineasta español Jaume Collet-Serra (Non stop, sin escalas) y con las intervenciones del malagueño Dani Rovira y Quim Gutiérrez. El actor británico Jack Whitehall es en esta selvática historia McGregor Houghton, el hermano de Lily, el personaje de la actriz protagonista, Emily Blunt. Un dandy inglés que odia estar entre esta maleza de ríos, peligros y villanos.

–Esta película se rodó en 2018 y ha tenido que esperar varios años.

–Merece la pena la espera. Tiene villanos sobrecogedores, aventura, misterio.

–Un diseño de producción tropical, fastuoso.

–El puerto se construyó de la nada. Entras y sientes que viajas al pasado. Normalmente, cuando vas a los sets todo parece pasajero, temporal, pero el de Jungle Cruise fue sólido, auténtico. Me quedaría a vivir en su hotel.

–Collet-Serra centra la acción en un barco, La Quila.

–La primera vez que lo vi ya pensé que iba a ser un juguete maravilloso. No sólo por las posibilidades que tiene para el merchandising, porque de niño me hubiera encantado tener un juguete como La Quila. Sospecho que vas a poderte comprar tu propia La Quila y eso me gusta. Yo navegaría con él por el Támesis.

–¿Cómo son sus compañeros de reparto?

–Mi hermana en la ficción, Emily Blunt, está increíble. Es una actriz a la que admiro muchísimo, con talento y muy inteligente. Fuimos casi hermanos. Éramos hermannos y no lo sabíamos: somos del mismo barrio de Londres, nuestras escuelas estaban cerca, participamos en el mismo club deportivo. Nuestras madres ya se conocían, así que jugar a hermano y hermana era algo perfecto en la película. Espero que se haya podido reflejar bien esa conexión entre los dos.

–¿Y cómo le fue con ‘La Roca’?

–Con Dwayne Johnson tengo que asegurarme de no convertirme en una fan desquiciada y comportarme como un profesional cuando aparece. Es alucinante. Un profesional de los pies a la cabeza y es un actor generoso. En escena tiene el famoso Factor X de los grandes. Entra en el set y ya no ves a nadie más. Es serio en el trabajo y divertido con los demás.

–¿Y además qué tal fue trabajar con el director español Collet-Serra

–Jaume es un genio. Con las ideas claras. Aporta su visión a una gran historia. Lleva muy bien la acción y sabe sacar buen partido a la comedia.