Jesús Calleja: “La principal causa de muerte ahora es el sedentarismo”

Habla para este periódico cuando tiene a la familia a punto de llevarla en coche a su destino de vacaciones. Jesús Calleja tiene dos programas en Mediaset, Volando voy y Planeta Calleja, donde entre otros personajes tuvo a Fernando Simón. Acaba de presentar con Generali Seguros la plataforma Generali Vitality, plataforma de orientación de estilo de vida y que recompensa económicamente a los usuarios que progresan en su forma física.

–¿A dónde va con la familia?–Justo acabo de terminar la última grabación y nos vamos de vacaciones. Me voy a la montaña de mi tierra, a escalar.

"A los 17 años con la mili supe que quería viajar. Me puse a trabajar de peluquero con mis padres y con lo que fui sacando me marché a India y Nepal"

–Tras estar por todo el planeta, vuelve a casa...

–No hay ningún país como España. Hay infinidad de sitios y una variedad de ecosistemas que no encuentras en tan poco espacio en ningún otro país del mundo. He viajado por todo el planeta y no hay nada igual, de verdad. Me marcho a León, hay pocas provincias que sean tan fascinantes.

–¿Aún le queda algún sitio de España por conocer?

–Estoy redescubriendo España. Hay lugares aún por descubrir por los Pirineos, por las islas, Galicia.

–¿Y todavía aún sueña con ir a alguna parte del mundo en concreto?

–El mundo es gigante y quedan lugar. En Planeta Calleja vamos a todos los continentes y planificamos para que podamos ofrecer todos los lugares maravillosos que nos gustaría enseñar.

–¿Cuál fue su primer viaje, ese viaje que le cambió la vida para ser quien es?

–A los 17 años con la mili supe que quería viajar. Me puse a trabajar de peluquero con mis padres y con lo que fui sacando me marché a India y Nepal. Entendía que quería dedicarme a explorar el mundo y haría todo lo posible.

–Ha presentado la aplicación de Generali Seguros que motiva y hasta paga por llevar buenos hábitos. Suena lógico, pero parece insólito.

–En otros países es más habitual tener tu seguro médico privado. Pero nada tiene sentido si no te cuidas. Es una patente de Sudáfrica. Cuando me ficharon en Generali no me conocía nadie. Son muy humanos. Tengo una relación cercana con ellos y coincido en que hay que preocuparse por cuidarnos. Lo de esta aplicación me parece muy positivo.

"A mí me encanta el pan y sólo le doy un par de pellizquitos y me engaño, como con el postre"

–¿Cuál es el planteamiento?

–Partimos de que no es lo mismo la edad de tu DNIque la edad que tienes por tus hábitos de vida. El programa es muy motivador y el deporte es más eficaz con un dieta bien planificada. Se establecen premios con objetivos y así te picas, cuentas con descuentos, viajes. Consigues medallas...

–¿Y qué deberíamos hacer para estar en forma y durar con este cuerpo?

–Hay que prevenir con una correcta alimentación, hay que evitar el sobrepeso. Bajar en las cantidades. A mí me encanta el pan y sólo le doy un par de pellizquitos y me engaño, como con el postre. Tomo a lo máximo tres postres dulces a la semana, pero me obligo a dejar dos tercios. Hablamos de pandemia, pero la principal causa de muerte ahora en el mundo es el sedentarismo y eso hay que combatirlo con el deporte.

–¿Cuánto pesa usted?

–Tengo 59 kilos de peso, me mantengo y por eso tengo que engañarme con las calorías. Y por supuesto dedico como mínimo una hora a hacer deporte. Puedes llegar a casa cansado de trabajar, de haber conducido varias horas. Te pones a correr y estás reseteado.

–Cuando habla de deporte se refiere a ejercicio moderado, correr, andar rápido...

–En Vitality te planifican los ejercicios que tienes que hacer. Son consejos personalizados y te guían con lo más recomendable. Puede ser andar o también montar en bicicleta, subir escaleras, correr un poco. Puedes empezar andando y seguir corriendo. Lo importante es moverte. El cuerpo es como un motor, si no lo arrancas, si no lo mueves, las piezas interiores empiezan a atrofiarse, a deteriorarse.

–¿Qué partes del cuerpo deberíamos atender más?

–En general los músculos, las articulaciones. Hay que fortalecerlos. Si te fijas, las personas con sobrepeso pierden masa muscular en las piernas. Tienen las piernas delgadas y un abdomen tremendo. Una cosa lleva a la otra. Si te vas oxidando cada vez más irás sufriendo de las caderas, de la artrosis. Con ejercicio los músculos crecen, tu cuerpo va tomando tono, vas tomando mejor aspecto y ánimo. Si no haces deporte viene detrás todo lo peor.

–¿Ha conseguido convencer a algunos de los famosos de sus viajes que tenían un estado físico de pena?

–Jorge Javier Vázquez me hizo caso a raíz de aquel viaje en Planeta Calleja y se ha puesto como una fiera. Es estímulo.

–¿Cómo fue su experiencia con Fernando Simón, su programa más comentado?

–Descubrí a una persona muy interesante. Ahí vimos a Fernando Simón. Yo no nunca pacto nada con los invitados. Se muestran como son y dicen lo que desean comentar. Yo hablo a calzón quitado y dejo que ellos hablen. En el caso de Fernando Simón a veces no nos damos cuenta de que buscamos un culpable. Una persona como él no tiene potestad para saberlo todo y tener todas las soluciones. En Europa hemos llegado a estar los menos infectados o después hemos estados en picos de subida. No se puede centrar la culpa en Fernando Simón.

–Cuando le dicen que en sus charlas blanquea a sus personajes...

–Me hace gracia porque yo no necesito dar la mejor imagen de nadie. Mis invitados vienen conmigo y se muestran. Es una oportunidad, como ninguna otra, para que revelen quiénes son. No fabricamos titulares, como dicen. En cada programa hay decenas de frases suculentas de cada invitado.