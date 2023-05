¿Quién es Jesús Martí? Es el granadino que ha vencido en 'Cover Night' en La 1

El granadino Jesús Martí se ha convertido en el ganador de Cover Night, talent de La 1 que ha sufrido en audiencias y ha vivido varias ubicaciones en la parrilla sin éxito. El formato de Shine llega a su final y en el duelo definitivo Martí se enfrentó a J KBello.

El granadino se ha alzado con el trofeo final y el premio de 100.000 euros. La cabina 6 fue suya desde el primer programa de Cover Night y nadie consiguió sacarle de allí en los desafíos. Jesús Martí llegó con una amplia base musical y con una voz que fue un regalo para los jueces y la audiencia. Vocalista en la banda Waiting for sunset, soñaba con poder darle un impulso a su carrera como artista. Su lucha incansable, su evolución y todo su esfuerzo le han dado la victoria final.

En el primer programa se presentó con una imponente versión de Creep de Radiohead. En las sucesivas galas brilló con temas que decidió repetir en la batalla final como Sola otra vez, de Celine Dion; Show must go on, de Queen o Quédate conmigo, de Pastora Soler. Mónica Naranjo, Miguel Bosé, Chanel y Juan Magán llegaron a decir de él que "tiene un Ferrari en su garganta" y "una habilidad vocal espectacular".

La evolución ha sido imparable y su punto débil al inicio de la edición, los tonos graves, ya los controla a la perfección. En la primera fase, el público entregó la llave maestra que daba acceso directo a la batalla final a J Kbello. El concursante se llevó a su terreno la canción Será que no amas, de Luis Miguel. José Luis Jaén y Virginia Alves interpretaron Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa, y Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, respectivamente, y se despidieron de Cover Night llevándose un merecido aplauso y el cariño de los jueces y del público.

🎤 Jesús Martí concluye el duelo final con 'Quédate conmigo' #CoverNight pic.twitter.com/SftLleY1fs — Cover Night (@CoverNight_es) May 19, 2023

En la gran batalla final, J Kbello decidió repetir sus versiones de Mi gran noche de Raphael; Escuela de calor de Radio Futura; Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto y Corre de Jesse y Joy. Si algo destacó es la sincera amistad entre ambos concursantes. "Ni en nuestros mejores sueños nos habíamos imaginado una final así, entre nosotros. Ha sido muy emocionante. Lo digo de corazón, me da igual si lo gano yo o se lo lleva él", reconoció J Kbello. Jesús Martí recalcó las palabras de su compañero y amigo antes de fundirse con él en un emocionante abrazo.

Abraham Mateo y Ana Guerra entregaron el trofeo y el premio a Jesús Martí después de que Ruth Lorenzo diera a conocer el nombre del ganador, elegido por el público. La presentadora cerró la temporada con unas palabras de agradecimiento: "Ha sido un placer estar con vosotros y compartir la música en directo. Gracias a todos".