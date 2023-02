Joaquín, el pollito de Lopera que se fue de Halloween al chalet de Benjamín

Para el presidente bético Manuel Ruiz de Lopera las estrellas de su cantera eran "pollitos" que él criaba. Y los grande venían a comérselos. Era angustia de imágenes casi infantiles marcó al dirigente del Betis, que negociaba al céntimo los contratos de sus jugadores y vino a obstaculizar que su as de El Puerto no levantara el vuelo hacia el Santiago Bernabéu y fue destinado a Albacete. Al pollito más destacado le cortaron las alas y es uno de los hechos que relatará esta noche La penúltima y me voy, la serie documental sobre Joaquín Sánchez en Antena 3.

Sin perder nunca el humor (en otras personas el asunto aún escocería como hacer una semana entera de Sálvame), Joaquín visitará esta noche el domicilio de Lopera y evocará con él lo vivido en aquellos años en que despegaba tanto él como la mejor remesa de la cantera verdiblanca (con la consecución de la Copa del Rey juvenil en 1999 y el ascenso posterior a Primera División) y cómo fue el futuro de esos amigos que sentían la camiseta y se conformaban con cobrar primas en forma de talonarios de El Corte Inglés.

Joaquín volverá al alzar la Copa del Rey de 2005 junto al ex presidente bético (¿es una réplica o dio el cambiazo y es el trofeo 'real', nunca mejor dicho?) y asistirá desde el teatro privado que tiene Lopera, en su casa, donde actuó Marifé de Triana, a partidos y noticias de aquellos años.

Entre los hechos que recordará el episodio de hoy figura la fiesta de Halloween organizada por el jugador Benjamín en su domicilio. Lo que iba a ser el encuentro informal de unos compañeros de la plantilla con amigos y amigas se convirtió en un ruidoso jolgorio de al menos 50 personas. Denilson, Benjamín y el propio Joaquin detallarán cómo fue aquella fiesta y de qué manera se gestó la presencia del presidente y del entonces entrenador, Juande Ramos, al que sacó de la cama, para presentarse en el chalet a las tres de la madrugada. El recordado Luis del Sol, miembro del equipo técnico, también fue reclutado por Loepra para cortar el punto a los jugadores, que tenían prohibido salir de su casa a las once de la noche durante la semana para estar más concentrados en el juego.