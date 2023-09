Joaquín ya tiene fecha para volver a Antena 3, retoma 'El Novato'

El Novato vuelve a Antena 3. En esta ocasión Joaquín Sánchez ha dejado definitivamente el fútbol, así que tiene que ponerse la pilas para encontrar de nuevo trabajo. El formato de Proamagna para Atresmedia regresa con su segunda temporada y con un sonado inicio ya que al fin se estrenará la entrega con Ana Obregón, la primera entrevista de la presentadora a su regreso en Miami con su hija-nieta en brazos, fruto de una gestación subrogada y con inseminación de su fallecido hijo Aless. Hay mucho que contar así que esa entrevista es esperada y tendrá mucha competencia.

Joaquín vuelve por todo lo alto ya que su estreno será este jueves 14 competirá con la mayor apuesta de la competencia, Gran Hermano VIP, que regresa al cabo de los años y con una relación de famosos por desvelarse casi al completo. El Novato también compite con MasterChef Celebrity, que este jueves ofrece su segunda gala donde están Los Morancos o Jesulín de Ubrique.

El programa del capitán bético llegó a estrenarse el pasado año ante 3 millones de espectadores, cifra récord para un formato de entretenimiento en prime time la pasada temporada. El primer invitado fue el chef Dabiz Muñoz. Los programas de Joaquín, como su serie documental, han dado momentos de carcajada.

En esta segunda temporada los invitados serán Paco León, Bárbara Rey, Sonsoles Ónega, Manu Carrasco, Roberto Leal, Almudena Cid o Alaska y Mario, entre otros, que ayudarán así a Joaquín a buscar un nuevo futuro profesional tras colgar las botas con aquel encuentro de viejas glorias que fue todo un gran acontecimiento en el Benito Villamarín.

Qué tiemble Nolan, que tiemble Spielberg. 😎 La nueva temporada de #JoaquínElNovato va a ser de película. Muy pronto en @antena3com 🎥 https://t.co/sdH6l9Uxa8 pic.twitter.com/sBoUEP2OWT — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) August 24, 2023

"Tengo muchas ganas de que todo el mundo disfrute ya con los nuevos programas. Los he vivido con mucha ilusión y con mucha responsabilidad después de ver la cantidad de espectadores que vieron la primera temporada", expresa el de El Puerto.

"Anita fue deseada por mi hijo dos semanas antes de que nos dejara. Fue su último deseo", incidirá Ana Obregón en esta primera entrega. Para prepararse como actor, Joaquín será Antonio Banderas en La máscara del Zorro, junto a Ana Obregón, que interpretará a Catherine Zeta-Jones

Ana Obregón también desvelará cómo su ex marido, Alessandro Lequio, le salvó la vida de un intento de sucidio. "Me encerré en la habitación, salí al balcón y alcé la pierna. Llamaron a la puerta y era Alessandro. Eso me hizo volver en cierta medida, y fue él quien, sin darse cuenta, me salvó la vida", asegura.