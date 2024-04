Jordi Cruz reaparece junto a Tamara para aclarar la polémica salida de la concursante de 'Masterchef'

El cocinero Jordi Cruz ha querido hacer un vídeo explicativo después de haber recibido un aluvión de críticas después de la emisión del quinto programa de la temporada 12 de Masterchef. En él, la concursante rusa, Tamara, decide abandonar el programa libremente tras asegurar que "No me siento a gusto, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, con tensión, presión (...) Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien".

La polémica vino con la respuesta de Jordi Cruz ante este comentario de la aspirante a cocinera "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Solo te diría: 'Muy bien. Chao'", intervino un Jordi Cruz con evidentes signos de enfado. "Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí", finalizaba el juez del programa. Su actitud he llevado a que muchos de los espectadores del programa se revelaran contra el cocinero porque consideraban que no estaba a la altura de las circunstancias y no había tenido la suficiente empatía con la concursante.

Tras muchos días de críticas tanto en los medios como en las redes sociales, los dos protagonistas se han unido para hacer un vídeo contando una nueva versión de los hechos. A pesar de que Shine Iberia, productora de Masterchef, haya decidido eliminar el programa emitido. El vídeo ha sido publicado a través de la cuenta de Instagram de Jordi Cruz y en él se puede ver como el catalán está acompañado de Tamara y ambos se encuentran en la cocina del chef y juez del talent de cocina.

En un ambiente distendido aparecen ambos para contar que la situación vivida durante ese programa no fue tan dramática como lo han percibido los espectadores. Según la ex concursante ha declarado: "Creo que todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha tergiversado todo un poco todo". Ambos afirman haber pasado una "semana dura" después de la polémica que se formó tras el abandono de la joven.

"El tema de la salud mental es un tema muy delicado y creo que se han pasado muchísimo. Yo estoy bien, no tengo problemas mentales", ha afirmado Tamara y ha explicado que abandonó su estancia en el concurso porque no estaba disfrutando de la experiencia: "Cuando te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, te vas, como en un trabajo o como una carrera que empiezas a estudiar", ha explicado la ex concursante.

Por su parte, Jordi Cruz, ha reconocido que "se pone muy intenso en el programa" pero que lleva poniéndose así durante doce años que lleva presentando el talent culinario. También afirma Cruz, que "Se han dado opiniones con una alegría pasmosa y, en muchos casos, sin haber visto el programa".

Su discurso continúa de la siguiente manera: "En MasterChef, hablamos de superación, de velocidad, de evolución, de actitudes, de querer mejorar, de querer superarte. No estamos ahí para herir ni para atacar a nadie. Además, estamos haciendo televisión", se justifica Jordi Cruz. "Cuando no estamos grabando, nos hemos reído mucho. Pero cuando enchufamos la cámara, pues toca ponerse más serio. Disculpadme. Sí, he metido la pata y lo puedo hacer mejor. Es verdad", admite el chef.

Tamara quiso salir en defensa del cocinero catalán aclarando que "ninguno somos ideales" por lo que justifica la manera que tuvo Cruz de hablarle en ese momento y que se entiende que pudo ser parte del show de "hacer televisión" como ha afirmado el chef del Abac.

Las reacciones en redes sociales a este vídeo de Jordi Cruz y Tamara no han tardado en manifestarse y es que muchos de los usuarios consideran que se trata de un lavado de cara del cocinero. Muchos usuarios ponen de manifiesto que es muy conveniente que a estas alturas y después de tantos días de críticas, la participante en este programa de cocina y el chef, se unan de manera amistosa para grabar un vídeo dando explicaciones y haciendo una tarta de zanahoria, como si nada hubiese pasado.