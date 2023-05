Jorge Javier Vázquez desaparece de 'Sálvame' y Mediaset justifica su baja

Jorge Javier Vázquez se ha ausentado este martes de Sálvame y se dispararon los comentarios en torno a la ausencia del conocido presentador cuyo deseo inicial era estar hasta el final de su porograma, previsto para el 23 de junio, y estar firme en el formato de La Fábrica de la Tele, en directo en las tardes de Telecinco desde hace 14 años.

El presentador catalán se ha mostrado molesto a lo largo de estas semanas cuando se masticaba que la actual dirección de Mediaset España iba a prescindir del espacio maratoniano. De hecho se confirmó a principios de mes y se fijó la fecha final para el día 16 del mes próximo, ampliándose a una semana más para el relevo que en principio estará en manos de Sandra Barneda. A partir de septiembre la encargada del programa vespertino será Ana Rosa Quintana quien en principio mantendrá la ventana matinal de la tertulia político.

Mediaset desea cambiar de rumbo e imagen en sus tardes cancelando el programa más vinculado a la anterior etapa de Paolo Vasile.

Vázquez no habría aguantado la presión de estos días y finalmente se va a ausentar de Sálvame e incluso no podría estar en sus últimas jornadas. El comunicador tiene un contrato de exclusividad con la compañía de Telecinco y tiene dos años más por delante que podrían no cumplirse. En principio Mediaset quiere seguir contando con La Fábrica de la Tele y, por tanto, con Jorge Javier.

La baja del presentador es "temporal", ha informado esta tarde la empresa y su ausencia es por enfermedad, "por prescripción médica". En 2019 ya superó un ictus y el estrés que sufría por tantas horas en directo le pasó factura.