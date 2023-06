Jorge Javier Vázquez anuncia su baja indefinida de la TV, no volverá

Al estrés y agotamiento que venía sufriendo Jorge Javier Vázquez se le sumó como golpe la cancelación del programa Sálvame, al que había pertenecido durante los últimos 14 años. Fue la evolución de Aquí hay tomate y la productora La Fábrica de la Tele se había convertido en la más consolidada en el encargo de proyectos de Mediaset.

Tras la salida de Paolo Vasile como CEO de la compañía audiovisual, su sucesor en los contenidos. Alessandro Salem, anunciaba hace tres semanas la finalización de Sálvame, que será relevado en las tardes por un nuevo magacín vespertino a cargo de la estrella matinal de la cadena, Ana Rosa Quintana. En principio Sálvame iba a concluir a mediados de este mes pero su última entrega será con el inicio de la campaña electoral, en la primera semana de julio.

Telecinco anunció días atrás la baja del presentador de dicho formato y de los realities de la cadena, Jorge Javier Vázquez Se señaló como un baja indefinida y compañeros de la casa, como Carlos Sobera, que lo sustituyó en las galas de Supervivientes, barruntaban que se incorporaría pronto.

Pero no será así finalmente, confirmado por el propio presentador en las redes sociales. Jorge Javier Vázquez, que disfruta de dos años más de contrato de exclusividad con Mediaset España ha declarado este sábado que volverá "cuando pueda". El periodista de Badalona justifica que no se encuentra bien de salud y dice que "necesita parar" para cuidarse. Agradece el apoyo recibido en estas semanas, muestras de cariño y comprensión. "Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena", admite. "Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme", agrega.

Vázquez es lacónico en su adiós temporal: "En estos momentos volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé".

No hay fecha fijara para regresar a la televisión: puedo decir "hasta siempre", "hasta cuando pueda", "hasta que surja. Gracias a vosotros, valió la pena", sentencia.