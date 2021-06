Julia Otero regresa por una tarde a la radio

Los oyentes de Julia en la Onda se han visto sorprendidos esta tarde con la presencia ante el micrófono de Julia Otero. La periodista regresaba por un día a su programa que debió abandonar en febrero para tratarse de un cáncer.

Otero ha iniciado la entrega de hoy diciendo que era "la sustituta de Carmen Juan", la compañera que a lo largo de estos meses han venido ocupando el espacio vespertino. El día de su cumpleaños también apareció por sorpresa para señalar que todo estaba encarrilado para poder volver con fuerza al trabajo diario.

La conductora que da nombre a su programa insiste en que "la terapia contra la enfermedad le está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte". Aprende además con este desafío "a no tener miedo a mostrar los sentimientos" y le "importa un pimiento mostrar vulnerabilidad". "Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", recitando a Borges es su consigna, aunque personalmente es "estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo".

"Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo", ha admitido para abrir el espacio de hoy en Onda Cero. Julia Otero es uno de los referentes de esta cadena.