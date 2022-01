Julián Muñoz e Isabel Pantoja: así fue su historia

La historia de amor entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz vuelve a ser actualidad casi dos décadas después. La docuserie protagonizada por el exalcalde, que se estrena este viernes 14 de enero en Telecinco, podría descubrir nuevos datos que amenazan con arrinconar a Isabel Pantoja, que ya ha sufrido un ataque de ansiedad al conocer que su ex pareja romperá su silencio.

Amor, poder, dinero y sexo protagonizan un romance que duró 6 años. Julián Muñoz e Isabel Pantoja mantuvieron una relación sentimental entre los años 2003 y 2009 y, tras su implicación en el caso Malaya, ambos acabaron en la cárcel. Ambos se enamoraron tan perdidamente que Julián Muñoz no dudó en romper su familia para vivir su historia e Isabel Pantoja se puso el mundo por montera y protagonizó una de las imágenes más comentadas en el mundo del corazón en lo que llevamos de siglo, de la mano de su entonces amado y amante en la aldea del Rocío. Pero el dinero, las infidelidades y un brusco cambio de nivel de vida y actitud ante la prensa condicionó este romance que terminó con ambos en prisión por el caso Malaya.

'No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad', asegura un Julián Muñoz, que se sentará a contarle a millones de españoles todos los detalles de la historia que vivió junto a Isabel Pantoja. Lo hará en dos entregas y a la cantante parece que no le ha sentado demasiado bien la decisión del ex alcalde de Marbella. Isabel Pantoja reaccionó al anuncio de la docuserie de Julián Muñoz intentando detener su contenido de forma judicial y, según apuntan algunos medios de comunicación, podría estar pasando un delicado momento de salud tras la muerte de su madre y la ruptura de su relación con su hijo Kiko Rivera. ¿Está Isabel Pantoja enferma?

Julián e Isabel, ¿historia de amor o aventura?

Según han ido cebando desde los diferentes programas 'rosas' de Mediaset, en la docuserie Julián Muñoz hablará de la 'obsesión' que tenía por la cantante, desvelará detalles inéditos de cómo se conocieron y por qué comenzó a deteriorarse su relación. Una historia que ya ha contado en parte en su libro 'Julián Muñoz: la cruda verdad' (editorial Edaf), incluidos sus primeros episodios de amor en la intimidad, pero que a buen seguro volverán a estar de actualidad en los próximos días. Fueron día de vino y rosa, en las que el propio Muñoz ha reconocido públicamente que creía haber conquistado el mundo al haber conquistado a Isabel. "Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladín", llegó a decir.

Durante un tiempo, Julián e Isabel llevaron una vida familiar. El Rocío era una de sus citas preferidas. Vivieron en la finca 'Mi Gitana' de Marbella, refugio de amor de la tonadillera y el exalcalde. Una historia de amor que el ex edil también ha considerado con el paso de los años "un calentón" ¿Como el de la docuserie que verá la luz esta noche?