Más de cuatro millones de espectadores vieron el lunes pasado el especial de ¡Boom! que Antena 3 emitió por la noche con motivo de la victoria de Los Lobos. Un dato histórico para un concurso cultural. Hacía años que un formato de este género y en esa franja horaria no lograba reunir a tantas personas frente al televisor. Si por algo hay que destacar la noche del pasado lunes es por eso, porque un espacio de preguntas y respuestas culturales estuvo por encima del resto. Pero no hay que engañarse. El formato en sí no es lo que llama la atención de los espectadores. Sino, ¿por qué no hay más concursos culturales en prime time? Porque es improbable que un espacio de este tipo sea capaz de competir con series o realities. ¡Boom! no fue capaz de hacer frente a sus competidores. Los que fueron capaces de hacer frente a la competencia fueron Los Lobos. Una clara muestra de que los concursos han cambiado. Ahora ya no importan las preguntas y las respuestas, las idas y venidas de los participantes. Hoy en día lo que engancha de un concurso es que sus concursantes permanezcan durante meses. Empatizar con ellos y que se conviertan en personajes habituales del día a día televisivo es lo que hace que el formato tenga éxito.

'¡Boom!'

Esto ha ocurrido con Los Lobos y con otros participantes tanto de ¡Boom! como de otros concursos. Gracias a su presencia en ellos los espectadores se fidelizan. El espacio presentado por Juanra Bonet ya no era el concurso de las tardes de Antena 3. ¡Boom! era el concurso de Los Lobos, igual que en su día fue de Las Extremis, el grupo de mujeres que más récords ostentó antes de la llegada del cuarteto masculino.

'Pasapalabra'

Lo mismo sucede en Pasapalabra. Lejos quedó la época en la que los concursantes cambiaban casi a diario. Había uno que solía permanecer más tiempo para hacerse con un bote mayor. Pero llegó un momento en el que ese tiempo se alargó y participantes como Paz, Fran o Antonio estuvieron meses al lado de Christian Gálvez, llegando a convertirse en los protagonistas absolutos del formato. Tanto funciona esta fórmula que llegó un momento en el que el programa de Telecinco decidió cambiar el mecanismo de rotación de los participantes. Implantó la silla azul, de forma que el concursante eliminado podía volver al día siguiente. Esto ha hecho que Jero y Orestes lleven numerosas tardes enfrentándose en el rosco. Ahora rotan más los invitados famosos que los concursantes, que se han convertido en una parte tan importante como el presentador.

'Saber y Ganar'

Si hay un programa pionero en esto es Saber y Ganar. Desde hace años el concurso más longevo de la televisión de nuestro país se ha encargado de convertir en personajes de televisión a varios de sus participantes. Tanto que algunos han acudido posteriormente a otros espacios de este género y se les ha reconocido por su presencia en el programa que Jordi Hurtado presenta cada día en La 2. El mismo Alberto Sanfrutos, integrante de Los Lobos, José Pinto, concursante fallecido al que Alberto sustituyó, algunas de las integrantes de Las Extremis y muchos de los que han pasado por Pasapalabra estuvieron antes en Saber y Ganar, algunos durante varias semanas.

De momento, en sus primeros días sin Los Lobos, ¡Boom!está manteniendo sus datos de audiencia. Pero no sería de extrañar que dentro de poco hubiera un nuevo cuarteto que durante meses entre cada tarde en casa de los espectadores. Es la mejor forma de que el espacio se mantenga en las tardes de la cadena. Porque en el prime time hoy por hoy es impensable contar con un programa de este género.