Manu Sánchez se siente invencible con la dedicatoria en vivo de Manuel Carrasco

El presentador y productor de Tierra de talento en Canal Sur, Manu Sánchez, dio paso este sábado a Diana Navarro como conductora del talent andaluz. Era el primer programa que se emitía posteriormente al anuncio de que estaba tratándose de un cáncer en los testículos y que está controlado. Manu apareció en La tarde, aqui y ahora, para anunciar su dolencia y apagar todos los comentarios que estaban en la calle. Relató su proceso, había sido intervenido y estaba siendo tratado con quimioterapia. Pocos días antes se había reincorporado Eva Ruiz, presentadora del espacio de Juan y Medio, tras haber sido operada de un mioma en el útero.

A raíz de su anuncio Manu ha recibido el respaldo de cientos de compañeros y miles de amigos. Desde el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a figuras conocidas como Jodi Évole o Dani Mateo, amigos personales, el humorista de Dos Hermanas y especialmente vinculado a Cádiz, se ha sentido respaldado en estos momentos difíciles. Como él ha reconocido, tiene miedo, pero lo compensa con virtudes y actitudes.

La dedicatoria que ha emocionado especialmente a Manu ha sido la del cantante onubense Manuel Carrasco, que este fin de semana ofrecía un doble concierto en Sevilla, con llenos absoluto en ambos recitales. Durante una de sus actuaciones en La Cartuja quiso lanzar unas palabras de ánimo, un reconocimiento, a su amigo. El estadio reaccionó con una cerrada ovación y acompañó a la letra de Soy afortunado, un pasodoble carnavalero. El tema más idóneo para tener presente al amigo.

🤍🥹🙏🏼¡¡GRACIAS, HERMANO!! ¡¡GRACIAS, @manuelcarrasco_ mío!! Eres grande, muy muy grande, AMIGO. Claro que “Soy afortunao, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprao”… como tu amistad, tu cariño y tu generosidad. ¡Gracias por acordarte de mí en uno de los días más… pic.twitter.com/aQl5xiJS7F — Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) June 5, 2023

"Eres grande, muy muy grande, AMIGO. Claro que “Soy afortunao, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprao”… como tu amistad, tu cariño y tu generosidad. ¡Gracias por acordarte de mí en uno de los días más más grandes de tu carrera y de tu vida! Arrancando gira, batiendo récords y cumpliendo sueños. Gracias por regalarme la esperanza, la energía y la fuerza de la amistad sin condiciones, sin miedo y sin límites. Te lo he dicho… no puedo parar de felicidad y de emoción al oírte dedicarme ese pasodoble que es filosofía de la vida que nos gusta, que predicamos y en la que creemos juntos. No puedo dejar de llorar de felicidad y de emoción al escucharte pronunciar mi nombre y sentir el rugido del estadio de La Cartuja entero haciéndome sentir invencible. ¡Gracias a cada una de las voces de ese rugido, que siempre retumbará en mi corazón, mi mente y mi alma!", ha sido el emocionado mensaje dejado por Manu Sánchez.