La recuperación de Eva Ruiz: "quería visibilizar un problema"

Eva Ruiz regresaba al plató de La tarde, aquí y ahora al cabo de un mes tras haber sido sometida de una extirpación del útero. Un operación delicada de la que aún ha de restablecerse del todo. Su vuelta hace algo más de una semana con el reencuentro de los espectadores fue un momento emocionante. Esta presentadora malagueña lleva 14 años acompañando a los andaluces en la sobremesa.

-Normalmente se suele informar de forma muy discreta de las operaciones quirúrgicas. Suele dar apuro...

-Pero yo quería visibilizar un problema de salud que sufren muchas mujeres. Quería transmitir cómo lo he vivido. Me llegaban comentarios y quería tranquilizar al respecto. Llevaba semanas sangrando porque estaba expulsando el útero. Se había producido un mioma en el cuello del útero y debía ser operada de urgencia.

-En los tiempos de nuestras madres con cualquier intervención así se preguntaba si la mujer se había quedado 'vacía'.

-Se llegaba a ver como un punto y final en otros tiempos. Qué cosas. Mi vida sigue siendo igual y me gusta hacerlo visible para tantas mujeres que nos ven en el programa. Lo he pasado muy mal, porque es una operación complicada, con un postoperatorio muy dolorosa. Quien me ha operado es una ginecóloga, Inmaculada Sáez, que es una crack. Me sentí muy amparada. Cuando hablamos de salud en nuestra tierra hay todas las garantías.

-Le habrán llegado miles de mensajes y más de una pregunta de preocupación.

-Es algo que le puede pasar a cualquier mujer y me he sentido muy querida por miles de personas. Me han tenido que intervenir con mucha extensión y antes quitaban todo el aparato reproductor. Se mantienen los ovarios por salud hormonal.

-Usted tampoco oculta su edad. Incluso diríamos que se lo puede permitir.

-Mi carga genética es poderosa pero hay que cuidarse. Yo me he cuidado siempre de sol, incluso de adolescente cuando las amigas hacían barbaridades. Yo siempre he seguido tratamientos naturales. El pasado 12 de mayo cumplía 55. Tengo más años que un bosque y quiero reconocerme ante un espejo, por eso hay que cuidarse y no acudir a retoques estéticos tan agresivos. Veo ahora a Meg Ryan y me da mucha pena. Cómo nos afectan las críticas para hacerse esas operaciones. Todo lo que soy es porque soy así.

-Tiene dos hijos, veinteañeros ¿cómo es su relación con ellos?

-Son fantásticos. Tengo dos hijos y mis nueras, que yo les llamo "yernas". Me llevo fenomenal con ellas. Hemos salido juntos pero yo voy vestida como soy. Carolina Herrera dijo una gran verdad: "no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven, de una edad que no le corresponde.

-Durante muchas generaciones existían muchas burlas sobre las mujeres con 40 o más años

-Antes con 45 años antes te consideraban una mujer mayor y se esperaba poco de ti. Por fortuna todo eso ya no es así.

-¿Conocer de cerca tantas historias que buscan una oportunidad sentimental le ha dado otra visión de la vida?

-Estoy en el programa desde septiembre de 2009. He escuchado de todo. La gente enferma de soledad, lo pasan mal. Tras la pandemia incluso ha sido un fenómeno más grande. Hay mayores que sufren una actitud egoísta de los hijos, que no quieren que vuelvan a tener pareja. Los mayores tienen derecho de rehacer sus vidas y hay que respetar a los padres, que siempre lo han dado todo. Me duele cuando los hijos ponen los problemas. Tenemos un línea editorial superblanca y pasamos de puntillas por algunos asuntos dolorosos, con las historias que tienen detrás, de algunas personajes que nos visitan.

-¿Lo pasaron mal en 'La tarde' con el confinamiento?

-Mucho. Los abuelos no podía venir y la mitad del equipo trabajaba en casa. Sin público, aquello era desolador. No sabíamos cómo iban a reaccionar los invitados y los mayores se adaptaron a la tecnología, los recíbiamos por videollamadas. El contacto por el móvil en aquellos días nos ayudó a todos para aguantar las condiciones del confinamiento. El objetivo nuestro de hacer compañía y hacer servicio público lo hemos tenido siempre ahí, pero tras la pandemia se nos ha valorado más. Cada vez nos ve más gente joven y han buscado pareja invitados que eran relativamente jóvenes.

-¿Las aplicaciones no han resuelto lo de encontrar pareja?

-Parece que es fácil buscar pareja ahora, pero en pueblos pequeños sigue siendo un problema encontrar nuevas amistades. Tenemos el derecho de interesar a alguien, de buscar compañía. Nos llegan invitados que se han llevado días sin hablar con nadie. Hace unos días una mujer de 77 años contaba "en la vida nunca me habían dicho algo bonito"...

-También su programa ha roto barreras por la diversidad de cara a los mayores.

-En nuestro programa nunca hubo discriminación alguna y es el mensaje que hemos transmitido a nuestra audiencia. Cuando hay personas homosexuales que han buscado pareja nos llegaron críticas. Todos tenemos derechos a retomar nuestra vida. Este programa ha ayudado a cambiar la mentalidad de los andaluces.

-En las revistas le preguntan por su compañero, Juan y Medio.

-Hacemos un tándem. Unimos muchas sinergias, tenemos mucha complicidad. Llevamos mucho años juntos en el programa y es mi jefe.

-¿Qué sentía cuando no podía estar en el plató, convaleciente?

-Al principio estás tan mal que el parón era necesario. Pero te vas recuperando y echas de menos el trabajo. Me he emocionado mucho con todos los mensajes, con el recibimiento de los compañeros, el cariño de las redes. No han sido como unas vacaciones. Me ido y me he sentido importante por el cariño recibido. Me he emocionado mucho. Quería volver aunque no estoy bien del todo. No puedo hacer ejercicio, ni movimientos bruscos. Pero todo será como antes poco a poco. Y la tele en directo es como el teatro, un veneno que te pinchan y necesitas ese contacto con el público.

-¿Cómo lleva cuando en otros programas tiene que grabar?

-Me corta el rollo y me gusta que esos programas se graben casi en falso directo. Cuando dicen que si es grabado se trabajo con más tranquilidad no va conmigo. Yo no soy perfecta, ni lo pretendo serlo, en el directo soy como soy y me gusta que el público lo perciba.