Manu Sánchez habla sin complejos sobre el cáncer que sufre y las "miguitas" que ha dejado a sus hijos explicándoles su situación

Manu Sánchez no ha dudado en sincerarse en un programa de radio sobre cómo está sobrellevando el hecho de padecer cáncer. Estas palabras siempre asustan y dan miedo y el sevillano ha hablado abiertamente al respecto y sobre todo, ha querido dejar claro que esta enfermedad ha hecho que sus perspectivas vitales cambien y su mentalidad también.

El pasado mes de mayo el humorista anunció que padecía un cáncer germinal testicular y desde entonces se ha sometido a un proceso de quimioterapia y ha sido intervenido para extirpar la parte cancerosa, para poder comenzar el proceso de recuperación. Sánchez habló en un programa de radio sobre cómo le ha afectado esta enfermedad y detalla que le ha permitido poner en perspectiva su vida y darle importancia a cosas que verdaderamente la tienen.

❤ @_ManuSanchez_ y las "miguitas" que ha dejado a sus hijos explicándoles su situación pic.twitter.com/f4QITDzBbG — Hora 25 (@Hora25) November 13, 2023

"Asumir mi propia muerte ha sido la parte más dura del proceso. Todos asumimos que vamos a vivir hasta los 80 o 90 y que tenemos hasta ese momento para responder las preguntas del examen, pero todo eso puede cambiar en cualquier momento. Empezamos por las tipo test y vamos posponiendo todo. Me he dado cuenta de que en cualquier momento te pueden decir: entregamos. Tomé conciencia de que en cualquier momento nos pueden decir eso y cómo sintomáticamente todo el mundo hacía planes a largo plazo", afirma el humorista.

"Asumir mi propia muerte me ha hecho más fuerte. Que todo me importe un poco menos. Me iba a la cama y pensaba "ojalá la persona con la que rehaga su vida mi pareja sea un tío de putísima madre porque va a educar a mis hijos", entonces de poder estar celoso por algo a asumir y desear eso me terminó pareciendo normal. Asumir también que quizá la vida no es la mejor forma de salir de este proceso", confiesa el presentador de televisión.

Aunque si algo tiene claro, Manu Sánchez es que "he vuelto a aprender que en la vida merece la pena tirar para adelante, seguir luchándola. Si es necesario aprender a hablar de nuevo, andar de nuevo, a estar de nuevo y de otra forma en los sitios, pues se aprende, que intentemos arrancar tiempo al examen, pero si quieres hacer algo, un viaje, o lo que sea, hazlo ahora porque no sabemos cuándo va a sonar esa vocecita de "entregamos" y como te toque te vas a quedar con una cara de tonto y no vas a poder reclamarle a nadie", reflexiona.

🎙️Manu Sánchez en @Hora25: "Aceptar mi propia muerte ha sido lo más duro que me ha pasado estos meses" https://t.co/143V4PyUqw — Radio Sevilla (@RadioSevilla) November 14, 2023

Con este mensaje, el sevillano ha querido que la sociedad reflexione acerca de sus propias vidas y no sigan aplazando planes para el futuro, porque nunca se sabe qué puede pasar. "Ando peleando entre el optimista y el pesimista que llevo, pero esto funciona mejor con una sonrisa. Si se ve con el optimismo de que aquel que está sin pelo es sinónimo de recuperación. Ando dejando miguitas para que cuando se lo encuentren ellos y yo todo este viaje haya tenido sentido", afirma Sánchez.