Manuel Ladrón de Guevara se jubila pero siempre será nuestra voz del fútbol

Manuel Ladrón de Guevara les sonará por su apellido pero sobre todo por su voz. El vibrante timbre de la Liga en Canal Sur y tantos otros acontecimientos del balón que ha narrado este periodista jerezano que acaba de jubilarse. Además de la narración durante estos 35 años en la autonómica ha formado parte de una redacción deportiva admirable y su última aparición fue el pasado domingo en Gol a gol, con la presencia de su buen amigo Paco Gamero, que tenía una firme justificación para estar ahí.

–La Liga en abierto era un lujo accesible antes de que surgieran las plataformas y el pago.

–Ahora se retransmite mucho fútbol desde los estudios pero tuve la suerte de viajar mucho y contar los partidos desde los estadios. Durante años Canal Sur y el resto de autonómicas retransmitían el mejor partido de la jornada. He contado bastantes derbis sevillanos, clásicos Madrid-Barça, partidos internacionales de la selección, Eurocopas, Mundiales...

–Una locura en abierto.

–En mi primera época, del 91 al 96, en Canal Sur teníamos los derechos de todo el fútbol. Enlazábamos partidos y el domingo editaba La jugada o el Gol a gol. Al terminar el Mundial de EEUU en 1994 me senté con Paco Gamero y le dije que dejaba la narración, necesitaba ver a mi familia, mis hijos pequeños. Y me pasó algo curioso. Mi mujer, Margara, no encajó bien del todo cuando comencé a engarzar tantos partidos pero tres años después, cuando dije que lo dejaba, su reacción fue similar y me aconsejó que me lo pensara bien. Seguí, por supuesto. Al poco aparecieron las plataformas con el llamado pay per view y también narré algunos partidos de pago, con el permiso de mi casa.

–Usted es La Voz, como Sinatra.

–Mi hijo y mi hija cuando han ido a alguna parte y han dado su apellido enseguida les preguntaban sin eran familiares míos. Se han acostumbrado a oír “tu padre es la voz del fútbol de mi infancia”. Ya no me hizo tanta gracia cuando empezaron a decírmelo gente con 40 años. El fútbol de Canal Sur se veía en Marruecos y cuando los amigos visitaban este país me confirmaban cómo me conocían.

–¿Se acuerda de la primera vez que se puso ante un micrófono?

–Fue en Radio Popular de Jerez y llegué de casualidad. Estaba estudiando Derecho y le comenté al director, Andrés Luis Cañadas, una persona con buen olfato siempre, que me iba a centrar en los estudios. Estaba entonces en Radio Popular de Cádiz, sobre el 84, cuando Andrés Luis me pidió un favor antes de dejar la radio:que le echara una mano para ese verano e hiciera los trofeos, ya que el compañero de Deportes estaba de baja. Narré aquellos partidos: el Ciudad de la Línea, el Carranza. Al terminar me insistió: “vas a ser un abogado más entre un millón, pero como narras el fútbol eres único”. Yme quedé.

–¿Lo del fútbol entra por vía intravenosa sentimental?

–Yo nací enfrente de las tapias del viejo estadio Domecq, en la Constancia. El fútbol es una pasión. Estuve tres años en la COPE y en el 88 me llamaron de Madrid para cubrir los Juegos de Seúl. Joaquín Durán y Paco Lobatón ya me habían ofrecido hacer la información deportiva en Canal Sur.

–Sin pensar en dar el salto a la televisión...

–Me he considerado un hombre de radio. Por eso estaba tan a gusto contando la temporada de Champions del Málaga a través de la radio. Fue emocionante.

–¿Y cuál fue su primer partido?

–Mi primer partido fue un Talavera-Xerez Deportivo. Quedó empate a 1, con gol de una persona extraordinaria y amigo como Felipe Rivas.

–Lo de ser xerecista lo lleva en el alma...

–Canté el gol de Poyatos con el ascenso a Segunda del Xerez en el 86. Entonces entrábamos en los vestuarios, teníamos amistad con el entrenador y los jugadores. Todo eso ha cambiado en el fútbol. También narré en Canal Sur el ascenso a Primera del Xerez en 2009. Hacíamos los partidos de Segunda y Antonio Bustos, claro, me cedió ese honor.

–Son muchos goles gloriosos.

–Profesionalmente yo luzco la medalla de haber narrado el último gol de Maradona con la selección argentina, en el mundial de EEUU.

–¿Y se quedó con las ganas de cantar algún gol más?

–Me hubiera gustado narrar por televisión la final del Mundial de Sudáfrica, pero por contra he cantado muchos otros goles memorables y he vivido muchos partidos. Cuando he dejado de estar ahí me han preguntado si lo echo de menos y no. Han sido muchos años y estoy satisfecho. Tal vez me hubiera gustado hacer algún par de proyectos pendientes documentales sobre el mundo del deporte.

–Con Gol a gol se recuperó la parcela del fútbol andaluz.

–Mis compañeros son maravillosos. De no ser por ellos me habría prejubilado antes. Nos hemos reído mucho, que para mí es muy importante. Es la mejor redacción deportiva de Andalucía. Y Gol a gol, con Angel Gámiz y Angel Acién es un lujo tener dos horas 100% de fútbol andaluz.

–Usted es barcelonista, pero esos asuntos eran privados.

–Yo siempre he intentado ser periodista. No oculto que tengo un corazón. Es mi afición. Pero cuando me he sentado delante de un micrófono nunca he tenido un color. Mi admirado Santi Roldán era más bético que el escudo pero abría el micrófono y se acababa todo. Ser partidistas al comentar un partido es de tontos porque la gente lo está viendo contigo y nota si no estás siendo objetivo.

–¿Qué es lo que ha cambiado más en el fútbol en este tiempo?

–El césped no tiene nada que ver, es un tapete. Parece que estás viendo un videojuego. Táctica y físicamente el fútbol ha cambiado muchísimo, ahora todo es mucho más rápido, sin apenas errores. Cruyff fue innovador pero ya venía de la escuela de Michels y a su vez lo han evolucionado Guardiola, Luis Enrique, Klopp...

–¿Hubo alguna afición que fuera por delante en lo que ahora se siente en los estadios?

–Ahora las aficiones van en masa con sus colores, que es un hábito y también un buen negocio. Es como una religión. Yo notaba algo diferente en los derbis vascos, se vivían de una manera muy sana.

–¿Canal Sur era víctima de las rivalidades en el campo?

–Al principio se nos acusaba de ser “Tele-Sevilla” cuando íbamos a Málaga o a Cádiz. Y según quién lo diga para unos soy muy sevillista o muy bético. Incluso tuve que retar con una apuesta cuando un aficionado me aseguraba que tenía mi abono y asiento en el Villamarín... Canal Sur sufría por las rivalidades, por la confrontación política. Pero a lo largo de todo este tiempo hemos hecho un gran trabajo y se nos ha reconocido ese esfuerzo. Yo estoy muy orgulloso de todos mis compañeros y de la labor que siguen haciendo cada día.

–Con Santiago Roldán siempre en la memoria.

–Decíamos en broma que éramos los hombres de Santi. Pero efectivamente es así. Santiago Roldán es uno de los más grandes compañeros que pude tener y me tocó editar el vídeo de despedida, vídeo que no he podido ver de nuevo.

–Y usted se ha marchado con Paco Gamero.

–Tenemos una historia. El día que iba a negociar mi contrato en 1989 coincidí con él en la puerta de Canal Sur. Nos había presentado Joaquín López-Sáez en la feria de Jerez. Entramos juntos en Canal Sur. y por eso él vino a mi último Gol a gol, para salir juntos.

–Vivieron tiempos heroicos. Tuvieron que aprender a hacer televisión.

–En aquellos primeros años, por ejemplo, para hacer el resumen para La Jugada de un Real Burgos-Cádiz me tenía que llevar la cinta del estadio y editarla en Bilbao, en la televisión vasca. Y así todo.

–¿Y qué hará ahora?

–Descansar en El Puerto, leer, dedicarme a mi famila. Y en otoño ya decidiré si colaboro en proyectos que tengo sobre la mesa.