María Pérez: "Con cinco años yo bailaba 'Antes muerta que sencilla"

El equipo de Chanel con SloMo se podrá recitar como si fuera la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica: Exon, Pol, Josh, Raquel y María. La sevillana María Pérez, que tiene 22 años, fue una de las que contribuyeron a que el número español fuera la actuación más asombrosa en Turín este sábado y que convenciera a los jurados y al público de todo el continente. Sus 459 puntos lo confirman. De no haber sido por la guerra, con el voto solidario y de apoyo a Ucrania por la invasión rusa, SloMo habría vencido por el apoyo del televoto, por encima del Reino Unido. El tercer puesto es un triunfo y la canción de Chanel es incluso las 13ª que ha conseguido más puntos en toda la historia del festival.

–En este periódico dijimos en enero, antes de la final, que ustedes iban a ganar en Benidorm y en Eurovisión.

–Muchas gracias. Y nos sentimos gandores de Eurovisión por la respuesta del público, por el recibimiento que hemos tenido en España al llegar.

–¿Cómo está siendo ir bajando de la nube tras meses de preparación?

–Estamos felices y muy cansados. Han sido en Turín diez días muy intensos. Lo hemos vivido con mucha euforia pero fue llegar a Madrid y notar el amor, el agradecimiento y no salimos del shock. Hemos encontrado tanta energía por las calles, tanta gente agolpada para vernos. Y hemos sentido el apoyo de otras cadenas, de las redes. Está siendo una resaca muy dulce.

–¿Soñaba con vivir algo así?

–Sí, con cinco años yo bailaba Antes muerta que sencilla. Yo quería ir a Eurovisión algún día, hacer algo como ella, por la ilusión que nos daba todos. Estar con Chanel, en ese escenario, fue hacer realidad ese sueño. Y compartir un placer con ella. Antes de SloMo estábamos ya preparando el musical Malinche, de Nacho Cano.

"Para un artista el apoyo de la familia es fundamental, es una preparación muy complicada, muy cara"

–¿Prometen que estarán en septiembre?

–Lo prometemos. Seguimos con los ensayos, pero vivimos el presente y esto está siendo una locura. Seguiremos preparando Malinche y también tengo la suerte de estar viviendo todo lo de Eurovisión.

–¿Qué recordaba de su familia, de su tierra, cuando estaba en capilla para subir al escenario ?

–He tenido la suerte de que mis padres y mis hermanos estaban en Turín, cerca de mí. Fueron a verme actuar. Es algo muy especial. Mi familia me ha apoyado desde el principio en esta profesión y aún más ahora. Para un artista el apoyo de la familia es fundamental, es una preparación muy complicada, muy cara.

–Los sueños se cumplen.

–Yo por eso animo a todos los jóvenes a que se esfuercen y persigan sus sueños. Los sueños se cumplen y se puede vivir de ellos. Chanel es el mejor ejemplo, que lleva toda su vida entregada al baile y a a interpretación.

–Además, ella siempre ha ido al lado de ustedes. Como una piña, un grupo.

–Es muy importante la visibilización que ella ha dado a los bailarines.

–Habla también de la calidad humana de la líder.

–Siempre hemos formado un conjunto. Es Chanel y también somos seis. Es importante que se valore a los bailarines. No son un paisaje, un complemento. Somos parte importante del espectáculo.

–¿Cómo fue su formación en Sevilla?

–Yo nací en Triana pero me he criado en Alcalá de Guadaíra. Desde los 13 años he estado en el extranjero, preparándome, aprendiendo. Viví el sueño americano en Colorado. Incluso llegué a ser cheerleader (animadora deportiva). Aprobé la selectividad y estuve nueve meses en Los Ángeles. He estado desde muy joven fuera de mi ciudad porque tenía muy claro que quería dedicarme a la danza, al baile. Por eso decía que tenía la suerte de tener la confianza de mi familia. Después de Los Ángeles regresé a Madrid porque sabía que los sueños se iban a cumplir y que podría seguir preparándome.

"Los bailarines no tenemos un trabajo fijo, todo es muy volátil. Hay que estar concentrado en el trabajo"

–¿Cuánto tiempo lleva en Madrid en los musicales?

–Unos tres años. Los bailarines no tenemos un trabajo fijo, todo es muy volátil. Hay que estar concentrado en el trabajo.

–Hay que estar muy en forma.

–Es una vida de concentración. Tienes que cuidar tu cuerpo.

–Cuando el coreógrafo de SloMo, Kyle Hanagami incorpora los destellos de flamenco en la canción ¿qué se le venía a la mente?

–Los detalles flamencos son una seña de identidad. Me recuerda las sevillanas que he bailado desde pequeña. Este año sabía que iba a perderme la Feria de Abril, bueno, todas las ferias, pero había que estar centrada en Turín. Con todo el equipo.

–¿Volverá pronto a Alcalá de Guadaíra?

–Cuando bajo siempre tengo el tiempo justo y estoy con mi familia en Sevilla y poco más. Pero en cuanto pueda me gustaría recorrer las calles de Alcalá como recuerdo de mi infancia. Desde 2017 no he podido estar. A mí estar en mi tierra me da felicidad, paz...

–Y ahora la van a parar por la calle en cuanto la vean.

–No me lo puedo imaginar aún. Estoy en mi nube. Estoy aún aterrizando. Sólo puedo estar agradecida al interés de todos los medios de Sevilla.Y agradecemos mucho el apoyo de los periódicos del Grupo Joly que siempre tuvieron hacia nuestra canción.