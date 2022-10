"Mario Conde tiene ganas de influir en la política"

Salvados con Gonzo vuelve con su mirada diferente de la actualidad y con temas que se salen de las agendas, como relevo a lo que ya iniciara Jordi Évole en este espacio de La Sexta. La nueva temporada arranca con el ex banquero y empresario Mario Conde..

–El mundo se ha quedado para un sálvese quien pueda.

–Se ha puesto difícil y, de alguna manera lamentablemente, vamos a tener historias de sobrar para contar. No podemos abarcar todo lo que nos gustaría. Siempre quedan cosas como cortadas. Y no son sólo cosas que la gente quiera ver en este programa, sino cosas que queremos que la gente conozca. Si comseguimos que tenga interés a muchos espectadores, mejor.

–Su intención no es ser original por los temas, por el afán de ser diferente, sino por encontrar nuevos enfoques...

–Hay una imagen que suelo tener presente y es que si Salvados ha funcionado es cuando al día siguiente se habla del programa en la cafetería de la universidad o en la máquina de café de la empresa. Para mí el termómetro del alcance de este programa es saber si se oye en la cola del pescado. Realmente te das cuenta de que tenía trascendencia lo que contaba.

–¿No hay nada como una madre, una abuela, para saber si un programa de verdad ha interesado?

–Ellas tienen de verdad el termómetro de la calle. Pisan la tierra y saben qué interesa a quienes tienen alrededor.

–¿Para entrevistar a Mario Conde hay que ir sin prejuicios?

–Se van sin prejuicios pero tampoco ignorando quién ha sido, quién es Mario Conde, y qué puede hacer. Todo eso hay que tenerlo presente. No es cuestión de hacerle una entrevista para poderle culpar o juzgar con aquellas cosas que tú llevas en mente. En ese sentido tener a alguien como Mario Conde con todo lo que ha significado, con todos los sitios en los que ha estado, con toda la gente con la que ha intimado, es estar como ante una enciclopedia de la historia reciente de este país.

–¿Es un ejemplo de lo que llegó a ser este país, para mal?

–Con él visitas una parte importante de la historia de España, pero al mismo tiempo entiendes los cimientos de la sociedad o del momento en el que vivimos ahora. Pero sigue siendo una persona activa, como hemos podido ver hace poco cuando hizo un par de actos con Macarena Olona. Por eso es importante conocer n hasta dónde puede llegar o hasta qué está dispuesto a hacer este hombre en los próximos años.

–¿Y cuál sería la intención actualmente de Mario Conde?

–Yo creo que el presente y el futuro del Mario Conde está en limpiar su pasado. Lo he visto un poco por ahí. Lleva toda la vida diciendo que fueron a por él. Hay muchas más cosas en las que estuvo metido entonces y si atiende a un medio de comunicación es para explicar por qué hizo las cosas en su momento.

–¿Tiene ganas de reclamarse?

–Tiene ganas de influir en la política, de financiar proyectos.El programa acaba con una llamada de teléfono que le hacemos a Mario Conde porque todo esto de Olona pasa una vez que ya habíamos hecho la entrevista y le pregunto le pregunto si va a formar un nuevo partido, si lo va a financiar. Nos da una respuesta aparte muy clara y no voy a adelantar nada.

–¿Recuerda de joven qué percibía del fenómeno Mario Conde en su esplendor?

–Tú ves de nuevo la foto de los presidentes de bancos que había en aquel momento y Mario Conde en medio no pegaba ni con cola. En ese momento era un seductor. Yo ya tenía por entonces criterio personal y no me gustaba.