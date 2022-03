Marta Hazas: "Hoy en día no debería pasar nada por ir a una terapia"

La serie Días mejores ha sido uno de los estrenos del Festival de Málaga. La producción de ViacomCBS Internatinal Studios, junto con la colaboración de Zeta Studios, estará disponible próximamente en Amazon Prime Video. Días mejores está protagonizada por Blanca Portillo, Marta Hazas, Frances Orella, Erick Elías y Alba Planas. Narra las historias de cuatro desconocidos que acuden a una peculiar terapia de duelo tras vivir en sus carnes la muerte de un ser querido.

-En líneas generales, ¿qué nos puede adelantar del argumento de la serie?

-Somos cuatro personas que acudimos a una terapia porque hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Se trata de una desgracia que compartimos todos. Lejos de ser una serie dramática y oscura es una ficción muy luminosa, en la que es muy fácil identificarte con cualquiera de los personajes, ya que todos por desgracia hemos sufrido la pérdida de un familiar o ser querido. Hay muchas situaciones que muestran la vulnerabilidad de los personajes y la manera de afrontar el duelo. En ese sentido el tono de la serie es perfecto.

-¿Cómo es su personaje Sara?

-Ella es una mujer muy pragmática. Es médico, una persona de ciencias, que vive una vida muy estructurada y sin mostrarse vulnerable. Va siempre hacia delante, cargando con todo el peso de la vida. Pierde a su marido de manera inesperada y se queda sola con su hijo de 8 años. Decide acudir a terapia, pero con el convencimiento de que no le servirá de ayuda. Está acostumbrada a vivir con la muerte por su profesión y se pone mil corazas para no mostrarse vulnerable. Cree que la terapia es para ayudar a su hijo y finalmente resulta que Fede se encuentra estupendamente y encaja mejor el duelo que ella.

-Para Sara la terapia de duelo no es la solución a sus problemas…

-Ella es muy escéptica con la terapia. Cree que la gente está bien que vaya a terapia, pero piensa que no la necesita. Llega a poner en jaque a la psiquiatra, el personaje interpretado por Blanca Portillo. La evolución de Sara es constante y con el paso de las sesiones gana empatía con sus compañeros y comprende que hay situaciones personales que son peores que la suya.

-¿Cómo será la relación de Sara con su hijo Fede tras la muerte de su padre?

-Es una relación muy bonita que está perfectamente escrita en los guiones. Es muy adulta porque al final el niño le da grandes lecciones de vida a su madre. Sara aprende mucho de su hijo. Fede es más natural e intuitivo a la hora de aceptar el proceso y superar la pérdida de su padre. Sara se enfada con su hijo y provoca situaciones muy divertidas.

-La tragedia está muy presente en la serie, pero eso no quita que las situaciones se aborden de una manera cómica en ocasiones…

Creo que esa circunstancia aporta más verdad a las historias de la serie. La intención es que las tramas de la serie no sean autocompasivas, ni melosas. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Se abordan historias trágicas desde la comedia. Por ello, la serie es luminosa, de las que te ayudan a vivir y seguir adelante. Te sientas a verla y te entran ganas de vivir. La vida son dos días y hay que disfrutarla. Me gusta mucho el tono en el que se cuentan los conflictos.

-¿Cómo ha resultado el rodaje de la serie? ¿Había trabajado ya con algunos de los compañeros del reparto?

-No. A Erik y Alba no los conocía y a Francesc y Blanca había visto sus trabajos y los admiro muchísimo. Era una responsabilidad compartir serie con ellos. El primer día de rodaje, sin conocernos, llegamos y teníamos que elegir silla para rodar las escenas de las terapias. Ese primer rodaje fue increíble. A la vez que íbamos interpretando a nuestros personajes nos conocíamos como personas. Se ha creado una relación bonita y especial. Hemos crecido juntos a medida que el rodaje de la serie avanzaba.

-¿Qué aprendizaje podemos extraer de la serie?

-La serie tiene un discurso que está muy ligado a la actualidad. No pasa nada por ir a una terapia, más bien al contrario deberíamos asumirlo con quien va al médico cuando está enfermo. Es algo que puede servir de gran ayuda. No tenemos que ir solos por la vida, cuando compartes inquietudes, dramas o cualquier situación vital eso te ayuda a crecer y a salir hacia delante. En la sociedad actual tiene a la individualización y no debemos estar solos y solicitar ayuda cuando sea necesario.

-¿Hay alguna semejanza entre Marta Hazas y el personaje que usted interpreta en la serie Días mejores?

-Sí. A Sara le cuesta mostrar en público su vulnerabilidad y a Marta en la vida real también. No quiero mostrar mis debilidades en público, hasta me da apuro expresar mis alegrías en público como por ejemplo llorar en el cine por una determinada escena. Soy de las que siempre quiere dejar claro que todo está bien, y eso siempre no se cumple.

-La serie se emite en Amazon Prime. ¿Cómo valora la explosión de las plataformas de streaming?

-Estoy muy contenta con el auge de las plataformas y de la ficción española. Estamos generando una industria en la que existe más trabajo para todos. No estás obligado a hacer un producto para toda la familia, ya que cada público elige lo qué quiere ver y cuándo lo ve. También ha otorgado más libertad para los creadores que ahora pueden hacer productos más específicos, correr ciertos riesgos y apostar más por la ficción de autor. En la actualidad la ficción española se explota junto a Latinoamérica, por el hecho de hablar la misma lengua. Hemos tardado mucho, pero es un acierto total. Esto lo lleva haciendo mucho tiempo los británicos con los americanos y los australianos. Ahora las series españolas y las latinoamericanas viajan de un lado a otro de forma constante.

-¿Qué mensaje le daría al público para que sigan la serie?

No me la perdería porque es una serie que cuando te sientas a verla te aporta luz, energía positiva, ganas de vivir y muchas risas. Seguro que se verán identificados con unos personajes cargados de humanidad. Es una serie para consumir los diez capítulos del tirón. Se van a enamorar de los personajes.