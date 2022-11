¿Qué le pasó a Martita de Graná para acabar en una serie?

Prime Video estrena este viernes True Story, formato de Warner en el que distintos famosos evocan vivencias que les dejaron huella y que se representan como si fueran un episodio de una serie. Dos granadinas, Lola Índigo y Martita de Graná, intervienen en las seis historias junto a Paula Echevarría, Antonio Orozco, Julio José Iglesias y Pepe Reina. Arturo Valls y Ana Morgade son los anfitriones y narradores de estos casos verídicos.

"Yo seria no soy, la verdad, soy comedia, pero nada en mi vida fue premeditado para ser una cómica y subirme en el escenario", aclara Martita de Graná, que se convirtió en un rápido fenómeno en las redes a través de sus vídeos. De las apariciones en la pantalla dio el paso a los teatros e incluso a los platós.

El momento de su vida que aparecerá en Prime Video será un caótico viaje que hizo junto a su hermana por tierras italianas.

"Teníamos por entonces muy poquito dinero y yo soy un desastre en administrarme. No veíamos dónde dormir, gastábamos lo que no debíamos", relata como avance Martita. Hay mucho más en esa excursión que va de Milán a Roma, una bajada por la bota italiana que le marcó en su vocación viajera.

Hay que ver esa True Story en esos personaje que construyen las anécdotas. “La actriz que me interpreta se me parece pero es más guapa que yo, me encanta. En mi caso soy poco fotogénica, en persona gano, me dicen”. En sus vídeos y en sus monólogos reflexiona sobre cosas cotidianas, con la identificación del espectador.

Y en el caso de este viaje en Prime Video “fue una locura pero lo recuerdo con cariño”, añade Marta. Su hermana se llama Elena y ambas prometen que todos nos vamos a reír a carcajadas.