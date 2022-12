Mediaset anuncia la localidad de sus campanadas (y no vuelven a la Puerta del Sol)

De toda la relación de parejas y campanadas para dar paso a 2023 faltaba la localidad desde la que Telecinco y Cuatro despedirán el año. Mediaset lleva ya años lejos de la Puerta del Sol, buscando alternativas y de paso sacando ingresos extra a su especial.

Tras pasar por localidades como la gaditana Vejer de la Frontera, el pasado 31 de diciembre, desde donde Paz Padilla abordó uno de los últimos encargos de su empresa antes de terminar enfrentada con Mediaset (y readmitida), ahora las uvas de Mediaset se tomarán en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Desde su parque navideño (el Parque Mágicas Navidades) retransmitirán la cuenta atrás la pareja elegida, Risto Mejide y Mariló Montero (flamante ficha provisional, en sustitución de Marta Flich), junto a otros compañeros de la tertulia diaria de Todo es mentira, en la sobremesa de Cuatro, Antonio Castelo y Virginia Riezu.

Telecinco anuncia que emitirá sendos especiales musicales en Nochebuena y Nochevieja. La pareja formadapor Jesús Vázquez y Verónica Dulanto conducirán las galas ¡Viva la Fiesta!. En el cartel de esos acontecimientos intervendrán Juan Magán, Ana Mena, Beret, Yotuel, Dani Fernández, Blas Cantó, Camela, Ruth Lorenzo, Abraham Mateo, Merche, Adexe y Nau, Nancys Rubias, Fangoria, Andy y Lucas, Pastora Soler, Álex Ubago, Edurne, Manu Tenorio, Melody, David de María, Sofía Ellar y Carlos Baute. Por parte de Mediaset también aparecerán, al estilo Telepasión (en La 1, con Ana Obregón y Mario Vaquerizo este año) el presentador Diego Losada junto a su banda Durden y María Verdoy, que interpretará con Germán González el mítico tema de Los Ronaldos No puedo vivir sin ti.

Antes del especial de Nochevieja habrá una edición especial de First Dates. En ¡Viva la Fiesta en Nochevieja! se subirán al escenario Álvaro de Luna, Nyno Vargas, José Mercé, Café Quijano, Indigo, Diana Navarro, Conchita, Azúcar Moreno, Medina Azahara, Abraham Mateo y Lérica, La La Love You, Henry Méndez y Nena Daconte, entre otros artistas, así como el cómico y creador digital Jorge Cremades.

En ambas galas habrá actuaciones de artistas que han pasado por Got Talent España, como la ventrílocua Celia Muñoz, ganadora de Got Talent España 6 y finalista de la última temporada de America’s Got Talent, los magos Kevin Micoud y Jordi Caps o los bailarines Dakota et Nadia.

La Navidad en Telecinco arranca este jueves 22 con la Lotería de Navidad en espacios como El programa de Ana Rosa o Ya es mediodía.