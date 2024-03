Medidas cautelares para el actor de 'El juego del calamar' condenado por acoso sexual

El veterano actor coreano O Yeong-su, que logró fama global con su papel en la serie de Netflix 'El juego del calamar, ha sido condenado a una pena en suspenso de ocho meses de prisión por acosar sexualmente a una mujer en 2017.

El juzgado del distrito de Suwon (sur de Seúl) consideró este viernes que el relato de la víctima es consistente y por ello condenó a O a someterse durante 40 horas a un programa para acosadores y le impuso la pena de cárcel, que queda en suspenso durante dos años.

Si durante esos dos años O no viola ley alguna no deberá pasar por prisión. El tribunal aseguró en su falló que lo relatado por la víctima "no es algo que pueda inventarse".

O, que tiene 80 años, fue imputado en noviembre de 2022 por haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer entre agosto y septiembre de 2017 durante una gira teatral, para lo cual la Fiscalía pidió un año de cárcel. El intérprete, que ha negado los cargos desde el principio, dijo al salir del juzgado que apelará el veredicto emitido en este viernes.

El octogenario intérprete, que ganó el Globo de Oro en 2022 a mejor actor de reparto por su papel de jugador 001 en El juego del calamar, inició su carrera en la interpretación en los años sesenta, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental.

Pasó a integrar después la Compañía Nacional de Teatro de Corea antes de tener papeles puntuales en cine o televisión .